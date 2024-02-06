Известная певица умирает от рака: украинская артистка поддержала ее

Певица Shadu заявила о поддержке онкобольной артистки из США, диагноз которой, к сожалению, неутешителен. Стало известно, что Кэт Дженис при смерти.

Певица Shadu (фото из открытых источников)

В марте 2022 года Кэт обращалась к врачам по поводу новообразования на шее. Американцы диагностировали саркому, редкую болезнь, определяющую группу злокачественных опухолей. Артистка боролась с раком: была операция, химиотерапия. Летом ей удалось на время перемоть заболевание. Но через год, в июне 2023-го, тяжелая болезнь вернулась и поразила легкие.

Shadu не осталась безучастной в этой непростой ситуации. Она выставила видеоролик в ТикТок, чтобы поддержать тяжелобольную певицу.

"Я слушаю эту песню на повторе, потому что артистка проигрывает свою борьбу с раком и оставляет все доходы своему 7-летнему сыну",- объяснила свою цель певица.

Прогнозы врачей неутешительны, американцы осталось жить несколько месяцев.





"Зная тяжелую историю, будучи с маленьким сыном на руках — это крайне тяжело. Я хочу, чтобы каждый артист снял в ТикТок видео под этот звук, чтобы ребенок смог получить роялти и имел средства для существования. Кэт, держись, надежда есть всегда. Мы постараемся помочь", — подчеркнула Shadu.

Зная нелестную правду, Кэт Дженис представит песню "Dance You Outta My Head". Средства, вырученные от монетизации, она отдаст 7-летнему сыну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у голливудского актера диагностировали рак . У звезды фильмов "Призрачный патруль" и "Дело храбрых" Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание. 70-летний актер написал об этом на своем аккаунте в Twitter. Знаменитость призналась, что у него диагностировали лимфому.