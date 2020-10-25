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Главная Новости Звезды персона Известная певица заявила, что в третий раз станет мамой
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная певица заявила, что в третий раз станет мамой

Певица поделилась чувственным видео

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная певица, звезда фильмов "Оптом дешевле" и "Бизнес ради любви" Хилари Дафф удивила поклонников приятной новостью. Знаменитость вместе с супругом Мэттю ожидают появление третьего малыша. Об этом знаменитость заявила на своей странице в Instagram, опубликовав чувственное видео.

Известная певица заявила, что в третий раз станет мамой

Хилари Дафф

На ролике звезда стоит вместе со своим любимым, который гладит ее по округлившемуся животику. В посту Хиллари написала, что их семья растет. 

Меньше чем за сутки ее публикация собрала более 5 миллионов просмотров и множество комментариев от фанатов и друзей, которые поздравляют звездную семью с таким радостным событием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

We are growing!!! Mostly me ...

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Известно, что Хиллари Дафф в декабре прошлого года вышла второй раз замуж. Ее избранником стал музыкант Мэттью Кома. Знаменитость уже воспитывает сына Луку от предыдущих отношений и общего с Мэттью ребенка — дочь Бэнкс, которой сегодня исполнилось два годика. 

К слову, американская звезда взяла небольшой перерыв в своей карьере, посвятив себя мужу и детям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитая актриса, звезда фильма "Дорогой Джон" стала мамой во второй раз. 


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