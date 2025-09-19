Мать путинистки Марии Шукшиной, активно поддерживающей террористические действия Путина и вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что готова к своей смерти.

Лидия Федосеева-Шукшина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, о состоянии матери рассказала ее дочь Ольга Шукшина, которая уже более десяти лет ухаживает за тяжелобольной женщиной.

"Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю из бумажки, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, Слава Богу, но когда я знаю точно, что говорит.

Известно, что пенсионерка живет в скромной квартире в Новой Москве вместе с дочерью Ольгой. По ее словам, ухаживает за матерью только она, в то время как другие члены семьи дистанцировались. Актриса также добавила, что у нее давний конфликт с путинисткой Марией.

