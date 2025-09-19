logo

Известная путинистка приготовилась к собственной смерти: что известно о ее состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная путинистка приготовилась к собственной смерти: что известно о ее состоянии

Шукшина собрала почти миллион рублей на похороны и готова их передать дочери

19 сентября 2025, 00:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Мать путинистки Марии Шукшиной, активно поддерживающей террористические действия Путина и вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что готова к своей смерти.

Известная путинистка приготовилась к собственной смерти: что известно о ее состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, о состоянии матери рассказала ее дочь Ольга Шукшина, которая уже более десяти лет ухаживает за тяжелобольной женщиной.

"Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю из бумажки, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, Слава Богу, но когда я знаю точно, что говорит.

Известно, что пенсионерка живет в скромной квартире в Новой Москве вместе с дочерью Ольгой. По ее словам, ухаживает за матерью только она, в то время как другие члены семьи дистанцировались. Актриса также добавила, что у нее давний конфликт с путинисткой Марией.

 Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер попал в реанимацию. Известный в России продюсер Бари Алибасов сейчас находится в больнице. В последние дни музыкант постоянно сетовал на сильную головную боль, позже состояние продюсера ухудшилось. Теперь Алибасов находится в тяжелом состоянии в реанимации. 

Сообщается, что после перенесенного инсульта медики диагностировали музыку прогрессирующую церебральную недостаточность. В результате у продюсера начала отказывать половина тела. Еще вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понял, где находится. Но был в сознании и все время звал жену. После нападения музыкант упал на бок, и медики в срочном порядке назначили дополнительное исследование. В этой ситуации Алибасов не выходит на связь с поклонниками и не сообщает о своем самочувствии.



