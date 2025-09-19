Рубрики
Мати путіністки Марії Шукшиної, яка активно підтримує терористичні дії Путіна та вторгнення Росії в Україну, актриса Лідія Федосєєва-Шукшина заявила, що готова до своєї смерті.
Лідія Федосєєва-Шукшина (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, про стан матері розповіла її дочка Ольга Шукшина, яка вже понад десять років доглядає за тяжкохворою жінкою.
Відомо, що пенсіонерка наразі живе у скромній квартирі в Новій Москві разом із донькою Ольгою. За її словами, доглядає за матір’ю лише вона, тоді як інші члени родини дистанціювалися. Акторка також додала, що у неї давній конфлікт із путіністкою Марією.
