Відома путіністка приготувалася до власної смерті: що відомо про її стан
НОВИНИ

Відома путіністка приготувалася до власної смерті: що відомо про її стан

Шукшина зібрала майже мільйон рублів на похорон і готова їх передати доньці

19 вересня 2025, 00:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Мати путіністки Марії Шукшиної, яка активно підтримує терористичні дії Путіна та вторгнення Росії в Україну, актриса Лідія Федосєєва-Шукшина заявила, що готова до своєї смерті.

Відома путіністка приготувалася до власної смерті: що відомо про її стан

Лідія Федосєєва-Шукшина (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, про стан матері розповіла її дочка Ольга Шукшина, яка вже понад десять років доглядає за тяжкохворою жінкою.

"Я закрила вклад на 900 тисяч рублів і передала його дочці Маші на свій похорон. Якщо на день моєї смерті на рахунках залишиться в сукупності мільйон рублів, то заповідаю його своїй дочці Ользі. Читаю з папірця, бо хочу нічого не забути. Пам'ять є, Слава Богу, але коли я знаю точно, що говорити", – зазначила Шукшина на відео.

Відомо, що пенсіонерка наразі живе у скромній квартирі в Новій Москві разом із донькою Ольгою. За її словами, доглядає за матір’ю лише вона, тоді як інші члени родини дистанціювалися. Акторка також додала, що у неї давній конфлікт із путіністкою Марією.

