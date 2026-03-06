Известная российская актриса, отрекшаяся отца и уехавшая из РФ, резко высказалась о жизни в США

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская актриса Маша Машкова, ранее выступившая против вторжения РФ в Украину и переехавшая жить в США, опубликовала эмоциональное обращение с резким заявлением.
Маша Машкова (фото из открытых источников)
Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.
По словам актрисы, на этот раз она решила обратиться к подписчикам не через текст, а через видео.
Она рассказала, что с 28 февраля этого года испытывает тяжелое эмоциональное состояние и испытывает сильный страх. По ее словам, подобные чувства она испытывала в последний раз в феврале 2022 года — в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, она прокомментировала действия нынешнего президента США Дональда Трампа.
Машкова также сообщила, что сейчас находится на гастролях в Европе со спектаклем, где играет главную роль. Она вспомнила, что раньше переживала сложный период жизни, однако смогла найти поддержку в семье и работе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая российская киноактриса Мария Машкова , выехавшая в Соединенные Штаты, сказала, что больше не упоминает о своем отце и не беспокоится о дальнейших отношениях с ним. Это произошло после того, как Машков велел ей покаяться за то, что она осудила войну в Украине и возвратилась в РФ.
Отвечая на вопросы журналистов, актриса высказалась, что не будет инициировать встречу с самым близким ей человеком: "Прошел этот период. Я почти сорок лет инициировала встречи, хотела, чтобы он был в моей жизни. А сейчас нет. Просто он остался таким молодым, усатым, классным парнем, моим папой с таким... Но2. Я не могу пока представить такую инициативу ни с его стороны, ни с моей.