Известная российская актриса, отрекшаяся отца и уехавшая из РФ, резко высказалась о жизни в США

Российская актриса Маша Машкова, ранее выступившая против вторжения РФ в Украину и переехавшая жить в США, опубликовала эмоциональное обращение с резким заявлением.

Маша Машкова (фото из открытых источников)

Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, на этот раз она решила обратиться к подписчикам не через текст, а через видео.

Я решила поговорить с вами не текстом, а лицом. Потому что за текстом можно спрятаться, а лицо спрятать гораздо сложнее", – объяснила Машкова.

Она рассказала, что с 28 февраля этого года испытывает тяжелое эмоциональное состояние и испытывает сильный страх. По ее словам, подобные чувства она испытывала в последний раз в феврале 2022 года — в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Видимо, в таком состоянии я была последний раз, кстати, тоже в феврале 22-го года. Я ненавижу войны, я ненавижу диктаторов, будь то Мадуро, Хамени, Путин", — сказала актриса.

Кроме того, она прокомментировала действия нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Я не понимаю, что сейчас делает президент той страны, где я живу, Дональд Трамп. Спасает ли он мир от злодеев, или сам, будучи злодеем, конкурирует с ними из-за денег, из-за нефти. Если честно, я вообще больше ничего не понимаю", – добавила она.

Машкова также сообщила, что сейчас находится на гастролях в Европе со спектаклем, где играет главную роль. Она вспомнила, что раньше переживала сложный период жизни, однако смогла найти поддержку в семье и работе.

"В 22 года от потери смысла и желания жить меня спасли мои дочери, мой муж, моя мама, хороший психоаналитик и спектакль, куда стали приходить зрители. И выяснилось, что я им очень нужна. А они нужны мне", — рассказала актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая российская киноактриса Мария Машкова , выехавшая в Соединенные Штаты, сказала, что больше не упоминает о своем отце и не беспокоится о дальнейших отношениях с ним. Это произошло после того, как Машков велел ей покаяться за то, что она осудила войну в Украине и возвратилась в РФ.

Отвечая на вопросы журналистов, актриса высказалась, что не будет инициировать встречу с самым близким ей человеком: "Прошел этот период. Я почти сорок лет инициировала встречи, хотела, чтобы он был в моей жизни. А сейчас нет. Просто он остался таким молодым, усатым, классным парнем, моим папой с таким... Но2. Я не могу пока представить такую инициативу ни с его стороны, ни с моей.

