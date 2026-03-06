Відома російська акторка, яка зреклася батька та поїхала із РФ, різко висловилася про життя у США

Російська актриса Маша Машкова, яка раніше виступила проти вторгнення РФ в Україну та переїхала жити до США, опублікувала емоційне звернення із різкою заявою.

Маша Машкова (фото з відкритих джерел)

Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

За словами актриси, цього разу вона вирішила звернутися до підписників не через текст, а через відео.

"Я вирішила поговорити з вами не текстом, а обличчям. Тому що за текстом можна сховатися, а обличчя сховати набагато складніше", — пояснила Машкова.

Вона розповіла, що з 28 лютого цього року переживає важкий емоційний стан і відчуває сильний страх. За її словами, подібні почуття вона переживала востаннє у лютому 2022 року — на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Мабуть, у такому стані я була востаннє, до речі, теж у лютому 22-го року. Я ненавиджу війни, я ненавиджу диктаторів, будь то Мадуро, Хамені, Путін", — сказала актриса.

Крім того, вона прокоментувала дії нинішнього президента США Дональд Трамп.

"Я не розумію, що зараз робить президент тієї країни, в якій я живу, Дональд Трамп. Чи рятує він світ від лиходіїв, чи сам, будучи лиходієм, конкурує з ними через гроші, через нафту. Якщо чесно, я взагалі більше нічого не розумію", — додала вона.

Машкова також повідомила, що зараз перебуває на гастролях у Європі зі спектаклем, де виконує головну роль. Вона згадала, що раніше переживала складний період у житті, однак змогла знайти підтримку в родині та роботі.

"У 22 роки від втрати сенсу і бажання жити мене врятували мої дочки, мій чоловік, моя мама, хороший психоаналітик і вистава, куди почали приходити глядачі. І з'ясувалося, що я їм дуже потрібна. А вони — потрібні мені", — розповіла актриса.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня російська кіноакторка Марія Машкова, яка виїхала до Сполучених Штатів, сказала, що більше не згадує про свого батька і не турбується про подальші стосунки з ним. Це сталось після того, як Машков казав їй покаятись за те, що вона засудила війну в Україні та повернутись в РФ.

Відповідаючи на питання журналістів, акторка висловилась, що не ініціюватиме зустріч з найближчою їй людиною: "Минув цей період. Я майже сорок років ініціювала зустрічі, хотіла, щоб він був у моєму житті. А зараз ні. Просто він залишився таким молодим, вусатим, класним хлопцем, моїм татом у районі 23-24 років. Для мене він такий. Але зустрічатися з ним... Я не можу поки що уявити таку ініціативу ні з його боку, ні з мого. Навіщо?"

