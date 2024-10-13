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Известная российская певица уходит со сцены: что произошло

Валерия уже не в первый раз планирует завершать свою карьеру.

13 октября 2024, 23:50
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Лиля Воробьева

  Российская певица Валерия, известная поддержкой вторжения РФ в Украину, выпустила новый альбом, который, по словам ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина, станет последним в ее музыкальной карьере.

Известная российская певица уходит со сцены: что произошло

Российская певица Валерия (фото из открытых источников)

Пригожин объяснил, что создавать новые песни и сотрудничать с соавторами становится все сложнее. Он также отметил, что Валерия планировала завершить свою карьеру еще во время пандемии COVID-19, но ее отказал продюсер Максим Фадеев.

Пригожин подытожил, что "у всего есть свое начало и свой конец", и сейчас пора закончить эту главу в жизни Валерии.

"У всего есть свое начало и свой конец. Думаю, что в какой-то момент пришло время, когда нужно заканчивать эту историю уже в том виде", — заявил Пригожин.

Стоит напомнить, что Валерия 18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023, на фоне вторжения России в Украину, Валерию внесли в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная российская певица уходит со сцены. Российская певица Ирина Аллегрова, поддержавшая незаконную агрессию РФ против Украины, объявила о завершении своей музыкальной карьеры.

По данным российского пропагандистского издания StarHit, Аллегрова планирует покинуть сцену в ближайшее время. Она поделилась этим решением с журналистами за кулисами музыкального конкурса "Новая волна". Певица сначала приостановила свои выступления из-за пандемии и после этого так и не вернулась к активной концертной деятельности. Ее последний альбом был выпущен в 2021 году.








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