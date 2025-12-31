logo

BTC/USD

88569

ETH/USD

2978.55

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная российская телеведущая на фоне нервного срыва срочно покинула Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная российская телеведущая на фоне нервного срыва срочно покинула Россию

Лера Кудрявцева сбежала из террористической России и стало известно, почему

31 декабря 2025, 03:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, открыто поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, экстренно уехала за пределы страны-агрессора вместе со своей дочерью.

Известная российская телеведущая на фоне нервного срыва срочно покинула Россию

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

телеведущая Лера Кудрявцева , публично поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, выступила с предупреждением к журналистам, призывая их быть осторожными в своей работе.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", в Москве началось ежегодное шоу "Песня года", где традиционно ведущими выступили Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Перед началом мероприятия Кудрявцева четко дала понять представителям медиа, что не потерпит фотографии из "невыгодных" ракурсов и пообещала лично "разобраться" с нарушителями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta