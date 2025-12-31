Известная российская телеведущая на фоне нервного срыва срочно покинула Россию

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, открыто поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, экстренно уехала за пределы страны-агрессора вместе со своей дочерью.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

телеведущая Лера Кудрявцева , публично поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, выступила с предупреждением к журналистам, призывая их быть осторожными в своей работе.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", в Москве началось ежегодное шоу "Песня года", где традиционно ведущими выступили Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Перед началом мероприятия Кудрявцева четко дала понять представителям медиа, что не потерпит фотографии из "невыгодных" ракурсов и пообещала лично "разобраться" с нарушителями.





