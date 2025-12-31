Відома російська телеведуча на фоні нервового зриву терміново покинула Росію

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, екстрено виїхала за межі країни-агресора разом зі своєю донькою.

Лєра Кудрявцева (фото з відкритих джерел)

телеведуча Лєра Кудрявцева , яка публічно підтримує військову агресію РФ проти України, виступила з попередженням до журналістів, закликаючи їх бути обережними у своїй роботі.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Звездач", у Москві розпочалося щорічне шоу "Пісня року", де традиційно ведучими виступили Лєра Кудрявцева та Сергій Лазарєв. Перед початком заходу Кудрявцева чітко дала зрозуміти представникам медіа, що не потерпить фотографій із "невигідних" ракурсів і пообіцяла особисто "розібратися" з порушниками.





