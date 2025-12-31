logo_ukra

Відома російська телеведуча на фоні нервового зриву терміново покинула Росію
Відома російська телеведуча на фоні нервового зриву терміново покинула Росію

Лера Кудрявцева втекла з терористичної Росії і стало відомо, чому

31 грудня 2025, 03:15
31 грудня 2025, 03:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, екстрено виїхала за межі країни-агресора разом зі своєю донькою.

Відома російська телеведуча на фоні нервового зриву терміново покинула Росію

Лєра Кудрявцева (фото з відкритих джерел)

телеведуча Лєра Кудрявцева, яка публічно підтримує військову агресію РФ проти України, виступила з попередженням до журналістів, закликаючи їх бути обережними у своїй роботі.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Звездач", у Москві розпочалося щорічне шоу "Пісня року", де традиційно ведучими виступили Лєра Кудрявцева та Сергій Лазарєв. Перед початком заходу Кудрявцева чітко дала зрозуміти представникам медіа, що не потерпить фотографій із "невигідних" ракурсів і пообіцяла особисто "розібратися" з порушниками.




