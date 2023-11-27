logo

BTC/USD

36837.19

ETH/USD

1996.24

LTC/USD

68.36

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная российская юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная российская юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал

Клара Новикова выступила в Москве и попала в скандал из-за украинского флага

сегодня, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известная юмористка из РФ, родившаяся в Киеве, Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила по-украински.

Известная российская юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал

Клара Новикова (фото из открытых источников)

К тому же во время ее концерта на экране демонстрировались снимки киевских улиц и даже был сине-желтый флаг. Этим очень возмутились россияне. По их убеждению, бывшая украинка именно так поддерживает свою родину.


Но, как выяснилось, Новикова совсем не думала о полномасштабном вторжении в Украину. Оправдываясь за украинское знамя, артистка объяснила, что "ничего не знала, ничего не видела".

Известная российская юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал - фото 2

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет на концерте! Хрен его знает, может мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает "экранов" "Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Знамя я там не видела. И вообще у меня впервые в этом зале был концерт", — оправдывалась Новикова.

Дальше она сказала, что отрекаться от Киева не будет, потому что с этим городом связано ее детство. Но юмористка еще высказалась в адрес РФ. Она сказала, что уже 50 лет живет в стране-агрессорке и благодарит ее за возможность реализовать свой талант.

Кстати, российская юмористка Клара Новикова внесена в базу "Миротворец". Она посетила незаконно аннексированный Крым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская ведущая попала в скандал из-за своего образа в эфире пропагандистского ТВ



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!