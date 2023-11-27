Известная российская юмористка, родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал

Известная юмористка из РФ, родившаяся в Киеве, Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила по-украински.

Клара Новикова (фото из открытых источников)

К тому же во время ее концерта на экране демонстрировались снимки киевских улиц и даже был сине-желтый флаг. Этим очень возмутились россияне. По их убеждению, бывшая украинка именно так поддерживает свою родину.

Но, как выяснилось, Новикова совсем не думала о полномасштабном вторжении в Украину. Оправдываясь за украинское знамя, артистка объяснила, что "ничего не знала, ничего не видела".





"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет на концерте! Хрен его знает, может мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает "экранов" "Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Знамя я там не видела. И вообще у меня впервые в этом зале был концерт", — оправдывалась Новикова.

Дальше она сказала, что отрекаться от Киева не будет, потому что с этим городом связано ее детство. Но юмористка еще высказалась в адрес РФ. Она сказала, что уже 50 лет живет в стране-агрессорке и благодарит ее за возможность реализовать свой талант.

Кстати, российская юмористка Клара Новикова внесена в базу "Миротворец". Она посетила незаконно аннексированный Крым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская ведущая попала в скандал из-за своего образа в эфире пропагандистского ТВ