Известная украинская актриса ответила, смогут ли украинцы простить россиян

Знаменитость из Украины Ада Роговцева ответила, возможно ли, что сограждане в далеком будущем смогут простить россиянам. Она отметила, что перед этим жители агрессивной страны должны пройти несколько собственных этапов.

Ада Роговцева (фото из открытых источников)

"Конечно. Мы же, украинцы. Это возможно только через несколько поколений, с воспитанием, раскаянием и расплатой. Все они должны пройти эти этапы. Раньше Украина не прощала, а терпела", — сказала актриса, отвечая на вопрос Алексея Суханова.

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Украинская звезда сообщила, что совсем недавно она получила как подарок большое издание об истории нашей страны, где есть рассказы о шестидесятниках. Она рассказала, что все свободное время читает эту книгу, потому что полученная информация дает ей многое, а еще помогает составить "мозаику" таких ментальных черт характера, как ненависть, понимание, прощение.

"Как нация, к сожалению, мы же только начинаем все осознавать. Например, мне столько лет, а я только начинаю осознавать по-настоящему, что я украинка. Потому что я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных". наших течений. Кому-то одному поверила. А ведь я не одна такая, и тем более, что я все-таки думающая, но я попала", — завершила Роговцева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Лию Ахеджакову напали в Москве . Незнакомец напал на Лию Ахеджакову, когда она играла в спектакле на сцене театра "Современник". Нападающий распилил на актрису перечный баллончик.

По мнению Ахеджаковой, она догадывается, почему мужчина это сделал. Актриса уверена, что это произошло из-за ее высказывания и позиции о войне в Украине. Ведь Лия Ахеджакова критикует российские власти и поддерживает украинцев. Также она заявила, что ждет от правоохранителей ответной реакции, чтобы нападающий понес наказание.

