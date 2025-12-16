Известная украинская актриса перенесла сложную операцию: что известно о ее состоянии

Украинская театральная и киноактриса Тамара Яценко перенесла сложное хирургическое вмешательство. О проблемах со здоровьем 70-летней Народной артистки Украины сообщила ее коллега, актриса Ольга Сумская.

Тамара Яценко (фото из открытых источников)

Выяснилось, что Тамаре Александровне провели операцию по замене тазобедренного сустава. Впереди актрису ожидает длительный период восстановления и реабилитации.

"Нашей дорогой актрисе Тамаре Яценко была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Это жизненно необходимая процедура, без которой она не смогла бы вернуться к полноценной жизни, движению и сцене", — отметила Сумская. Она также обратилась к поклонникам актрисы с просьбой о финансовой поддержке Тамары Яценко в связи с перенесенной операцией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легенда украинской сцены и любимая многими актриса Ада Роговцева недавно попала в больницу. Как сообщает ТСН со ссылкой на слова дочери артистки Екатерины Степанковой, 87-летнюю актрису госпитализировали около недели назад. Врачи затруднились назвать точный срок выздоровления, из-за чего актрисе пришлось отменить или перенести несколько спектаклей. Это стало для Роговцевой досадным испытанием, поскольку она всегда стремится продолжать свою деятельность на сцене.

Екатерина Степанкова признается, что видела настоящее чудо — ее мама, Ада Николаевна, вышла на сцену и выступила, несмотря на сложный период. Дочь артистки рассказывает, что всего неделю назад актрисе было тяжело и она нуждалась в медицинской помощи. Отмена спектаклей и невозможность поучаствовать в "Земле поэтов" стали большим ударом, ведь неизвестность и длительное восстановление подрывали надежду на скорейшее возвращение в театральную деятельность.

