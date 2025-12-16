logo

Известная украинская актриса перенесла сложную операцию: что известно о ее состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная украинская актриса перенесла сложную операцию: что известно о ее состоянии

Тамару Яценко ждет непростое восстановление.

16 декабря 2025, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинская театральная и киноактриса Тамара Яценко перенесла сложное хирургическое вмешательство. О проблемах со здоровьем 70-летней Народной артистки Украины сообщила ее коллега, актриса Ольга Сумская.

Известная украинская актриса перенесла сложную операцию: что известно о ее состоянии

Тамара Яценко (фото из открытых источников)

Выяснилось, что Тамаре Александровне провели операцию по замене тазобедренного сустава. Впереди актрису ожидает длительный период восстановления и реабилитации.

Известная украинская актриса перенесла сложную операцию: что известно о ее состоянии - фото 2

"Нашей дорогой актрисе Тамаре Яценко была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Это жизненно необходимая процедура, без которой она не смогла бы вернуться к полноценной жизни, движению и сцене", — отметила Сумская. Она также обратилась к поклонникам актрисы с просьбой о финансовой поддержке Тамары Яценко в связи с перенесенной операцией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легенда украинской сцены и любимая многими актриса Ада Роговцева недавно попала в больницу. Как сообщает ТСН со ссылкой на слова дочери артистки Екатерины Степанковой, 87-летнюю актрису госпитализировали около недели назад. Врачи затруднились назвать точный срок выздоровления, из-за чего актрисе пришлось отменить или перенести несколько спектаклей. Это стало для Роговцевой досадным испытанием, поскольку она всегда стремится продолжать свою деятельность на сцене.

Екатерина Степанкова признается, что видела настоящее чудо — ее мама, Ада Николаевна, вышла на сцену и выступила, несмотря на сложный период. Дочь артистки рассказывает, что всего неделю назад актрисе было тяжело и она нуждалась в медицинской помощи. Отмена спектаклей и невозможность поучаствовать в "Земле поэтов" стали большим ударом, ведь неизвестность и длительное восстановление подрывали надежду на скорейшее возвращение в театральную деятельность.



