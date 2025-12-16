logo_ukra

Відома українська акторка перенесла складну операцію: що відомо про її стан
Відома українська акторка перенесла складну операцію: що відомо про її стан

На Тамару Яценко чекає непросте відновлення.

16 грудня 2025, 22:15
Автор:
Лиля Воробьева

 Українська театральна та кіноакторка Тамара Яценко перенесла складне хірургічне втручання. Про проблеми зі здоров’ям 70-річної Народної артистки України повідомила її колега, акторка Ольга Сумська.

Відома українська акторка перенесла складну операцію: що відомо про її стан

Тамара Яценко (фото з відкритих джерел)

З’ясувалося, що Тамарі Олександрівні провели операцію із заміни кульшового (тазостегнового) суглоба. Попереду на акторку очікує тривалий період відновлення та реабілітації.

Відома українська акторка перенесла складну операцію: що відомо про її стан - фото 2

"Нашій дорогій акторці Тамарі Яценко була зроблена операція із заміни кульшового суглоба. Це життєво необхідна процедура, без якої вона не змогла б повернутися до повноцінного життя, руху та сцени", — зазначила Сумська. Вона також звернулася до прихильників акторки з проханням про фінансову підтримку Тамари Яценко у зв’язку з перенесеною операцією.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що легенда української сцени й улюблена багатьма акторка Ада Роговцева нещодавно потрапила до лікарні. Як повідомляє ТСН із посиланням на слова доньки артистки Катерини Степанкової, 87-річну акторку госпіталізували близько тижня тому. Лікарі не змогли назвати точний термін одужання, через що акторці довелося скасувати або перенести кілька вистав. Це стало для Роговцевої прикрим випробуванням, оскільки вона завжди прагне продовжувати свою діяльність на сцені.

Катерина Степанкова зізнається, що бачила справжнє диво — її мама, Ада Миколаївна, вийшла на сцену й виступила попри складний період. Донька артистки розповідає, що всього тиждень тому акторці було важко і вона потребувала медичної допомоги. Скасування вистав і неможливість взяти участь у "Землі поетів" стали великим ударом, адже невідомість і тривале відновлення підривали надію на швидке повернення до театральної діяльності.

 



