Известная украинская актриса призналась, что готова защищать Украину с оружием

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Черновалова Кристина
Екатерина Олос, известная своей ролью в популярном украинском сериале "Кукушки", призналась, что рассматривает возможность пройти специальную военную подготовку, чтобы быть готовой к разным сценариям, несмотря на собственные эмоциональные и физические ограничения, такие как непереносимость крови.
Екатерина Олос откровенно о войне и своей жизни
Актриса также рассказала о своих методах поддержания психофизического состояния в сложное для страны время.
Екатерина поделилась своей утренней рутиной, включающей пробуждение в семь часов, душ, чайную церемонию, написание "утренних страниц", медитацию, йогу или посещение спортзала, посвящая этим занятиям до трех часов, преимущественно без телефона.
Она также отметила важность принятия новой реальности, в которой живет страна.
Читайте на портале "Комментарии" — Известный украинский комик и звезда проекта "Подпольный стендап" Сергей Чирков принял решение стать на защиту Украины, вступив в ряды Вооруженных сил Украины. Эту новость обнародовали на официальной странице "Армия TV" в Facebook. Чирков, уже прошедший базовую военную подготовку, сейчас готовится к исполнению обязанностей на передовой.
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