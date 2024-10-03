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Известная украинская актриса призналась, что готова защищать Украину с оружием

Екатерина Олос размышляет над военной подготовкой для защиты Украины

сегодня, 13:56
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Черновалова Кристина

Екатерина Олос, известная своей ролью в популярном украинском сериале "Кукушки", призналась, что рассматривает возможность пройти специальную военную подготовку, чтобы быть готовой к разным сценариям, несмотря на собственные эмоциональные и физические ограничения, такие как непереносимость крови.

Известная украинская актриса призналась, что готова защищать Украину с оружием

Екатерина Олос откровенно о войне и своей жизни

"У меня хорошая физическая подготовка, потому что регулярно занимаюсь спортом. Думала, учиться управлять дронами, потому что не переношу вид крови", — призналась девушка

Актриса также рассказала о своих методах поддержания психофизического состояния в сложное для страны время.

"Общение с людьми, время с собой, утренняя рутина и йога, помогающая выравнивать психофизическое состояние. Когда наши внешние опоры разрушаются, нужно опираться на внутренний ресурс, чтобы не впадать в депрессивные состояния", — отметила актриса.

Екатерина поделилась своей утренней рутиной, включающей пробуждение в семь часов, душ, чайную церемонию, написание "утренних страниц", медитацию, йогу или посещение спортзала, посвящая этим занятиям до трех часов, преимущественно без телефона.

Она также отметила важность принятия новой реальности, в которой живет страна.

"Даже думать об этом не надо, потому что только тратим свои силы на то, что не можем изменить. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем и будущем", — подытожила знаменитость.

Читайте на портале "Комментарии" — Известный украинский комик и звезда проекта "Подпольный стендап" Сергей Чирков принял решение стать на защиту Украины, вступив в ряды Вооруженных сил Украины. Эту новость обнародовали на официальной странице "Армия TV" в Facebook. Чирков, уже прошедший базовую военную подготовку, сейчас готовится к исполнению обязанностей на передовой.



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