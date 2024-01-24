Актриса Анастасия Карпенко и Владимир Зеленский снимался вместе в сериале "Слуга народа", премьера которого состоялась еще за долгое время до президентских выборов, где он одержал победу.

Анастасия Карпенко (фото из открытых источников)

В то время украинская актриса вспоминает с теплыми воспоминаниями и увлечениями. Отвечая на вопрос " Обозревателя ", она рассказывает, что бывший актер, а теперь президент нашей страны, Владимир Зеленский относился к коллегам как к своей семье, а не только актерам.

Еще у Анастасии Карпенко вызывает восхищение то, что Зеленский выполнял любое дело и всегда был очень вежлив.

"У меня положительные впечатления: от знакомства, от общения. Владимир — искренний и открытый, простой в общении со всеми цехами кинопроизводства. С уважением относился к людям любой профессии: будь ты монтировщик или актер. Я на это смотрела – и честно, была в восторге. От простоты, неравнодушия, профессионализма. У него не было такого, что это не моя работа, не буду браться. Занимался абсолютно всем, быстро решал любые вопросы", — рассказала актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку кафиров. Популярный стендап-комик из РФ Александр Незлобин, сразу осудивший войну, развязанную Путиным, оставивший страну-агрессорку, выразился, как "переобулся" его давний знакомый — актер Павел Деревянко.

Что интересно, именно Павел Деревянко более десяти лет назад снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" – во второй главной роли там снимался нынешний украинский президент Владимир Зеленский. После рассказа Александра Незлобина, упоминавшийся там Деревянко заверил, что никакого давления не было и так называемую "ДНР" он посетил, потому что имел такое личное желание.

