logo

BTC/USD

39855.44

ETH/USD

2220.61

LTC/USD

65.76

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная украинская актриса рассказала о съемках с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная украинская актриса рассказала о съемках с Зеленским

Анастасия Карпенко вместе с Владимиром Зеленским снималась в "Слуге народа".

24 января 2024, 23:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Актриса Анастасия Карпенко и Владимир Зеленский снимался вместе в сериале "Слуга народа", премьера которого состоялась еще за долгое время до президентских выборов, где он одержал победу.

Известная украинская актриса рассказала о съемках с Зеленским

Анастасия Карпенко (фото из открытых источников)

В то время украинская актриса вспоминает с теплыми воспоминаниями и увлечениями. Отвечая на вопрос " Обозревателя ", она рассказывает, что бывший актер, а теперь президент нашей страны, Владимир Зеленский относился к коллегам как к своей семье, а не только актерам.

Еще у Анастасии Карпенко вызывает восхищение то, что Зеленский выполнял любое дело и всегда был очень вежлив.

"У меня положительные впечатления: от знакомства, от общения. Владимир — искренний и открытый, простой в общении со всеми цехами кинопроизводства. С уважением относился к людям любой профессии: будь ты монтировщик или актер. Я на это смотрела – и честно, была в восторге. От простоты, неравнодушия, профессионализма. У него не было такого, что это не моя работа, не буду браться. Занимался абсолютно всем, быстро решал любые вопросы", — рассказала актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку кафиров. Популярный стендап-комик из РФ Александр Незлобин, сразу осудивший войну, развязанную Путиным, оставивший страну-агрессорку, выразился, как "переобулся" его давний знакомый — актер Павел Деревянко.

Что интересно, именно Павел Деревянко более десяти лет назад снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" – во второй главной роли там снимался нынешний украинский президент Владимир Зеленский. После рассказа Александра Незлобина, упоминавшийся там Деревянко заверил, что никакого давления не было и так называемую "ДНР" он посетил, потому что имел такое личное желание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости