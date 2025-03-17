Известная украинская актриса в тяжелом состоянии: что известно о ее состоянии

Украинский актер Назар Заднепровский поделился, что его мама, актриса Зоя Севач, тяжело больна.

Зоя Севач (фото из открытых источников)

В интервью kp.ua Назар рассказал, что маме диагностировали рассеянный склероз.

Актер отметил, что состояние Севач тяжелое, хотя она и может сама себя обслуживать, однако не выходит из комнаты.

"Было очень плохо, сейчас стабильно тяжело. Слава Богу, что может сама себя обслуживать: памперс переодеть, съесть то, что я приготовил. Но из комнаты не выходит", — рассказал Назар.

Он также уточнил, что все свое свободное время посвящает матери и живет с ней, поэтому редко видится с женой и детьми.

"Сейчас, к сожалению, мы снова мало видимся, потому что стало больше работы и проблемы со здоровьем мамы. Сейчас живу у нее, а к детям и жене приезжаю в гости, когда есть время", — подытожил актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что солист популярной группы с 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу. Солиста популярной в 90-х годах российской группы "Отпетые мошенники" Игоря Гарика Богомазова госпитализировали в Москве.

Согласно информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, 49-летнему музыканту стало плохо из-за перенесенной пневмонии. Пропагандисты отмечают, что артист жаловался врачам на общую слабость и повышенное АД. Во время медицинского обследования у Богомазова обнаружили гипертоническую болезнь, а также артрит и подагру.

Также "Комментарии" писали о том, что популярный российский певец попал в больницу . Российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести. Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса. Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать.

