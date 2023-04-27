Известная украинская группа анонсировала концерт в Крыму (ФОТО)

Представители украинской группы "Антитела" удивили своих поклонников, анонсируя новый концерт. Музыканты заверили, что будут выступать летом 2024 на территории украинского Крыма. На сайте группы есть информация, что концерт пройдет в Ялте на стадионе "Авангард".

Группа "Антитела" (фото из открытых источников)

"Антитела". Ялта. Лето 2024! Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В Крыму. Мы открываем предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года стадион "Авангард" — заявляют члены группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Музыканты отметили, что с начала полномасштабной войны представители группы были на передовой и делали все, чтобы спасти жизнь людей. Каждый день они шли выполнять поставленные задачи мечтая об одном – скоро придет день, когда Украина одержит победу. Теперь "Антитела" победу ускоряют своим творчеством.

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", — написано в тексте сообщения.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко собрался уехать в Москву. Известный в Украине исполнитель Андрей Данилко сообщил, что он будет делать, как отправится в российскую столицу. Он смеется над "санкциями", введенными в России против певца. В частности, знаменитой Верке Сердючке, как и другим ее коллегам, на 50 лет запрещено ездить в РФ. Сейчас музыкант утверждает, что его не огорчила такая новость, потому что лично осуждает российского президента и ужасные поступки, которые он инициирует.