Известная украинская певица пережила клиническую смерть



















Украинская певица Наталья Бучинская впервые откровенно рассказала о драматичном эпизоде из своей жизни. Артистка призналась, что в детстве пережила клиническую смерть из-за тяжелой болезни, а спасти ее удалось благодаря быстрой реакции медиков.

Наталья Бучинская в интервью Славе Демину призналась, что трагедия произошла, когда ей было полгода. У ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию, а состояние стремительно ухудшалось. По ее словам, решающую роль тогда сыграла медсестра, сделавшая срочную инъекцию.

"В детстве была клиническая смерть. Я заболела в полугодичку двусторонней пневмонией. У меня отец не очень любит говорить об этом, а вы представьте, что он врач и у него на глазах синеет ребенок. Здесь подошла медсестра, которая сделала укол в голову, где была видна вена. Вот эта сестренка и молитвы меня спасли", — призналась Наталья.

Артистка также призналась, что уже после переезда в Киев неоднократно попадала в больницу, но долго скрывала это от родителей. Первой причиной стали перенапряженные голосовые связи после изнурительного концертного графика. По словам певицы, тогда коллектив дал около 300 выступлений. Второй случай был связан с переохлаждением и серьезным воспалением почек – пиелонефритом.

Наталья Бучинская родилась во Львове и стала одной из самых успешных украинских эстрадных исполнительниц. Она получила звание Народной артистки Украины в молодом возрасте и имеет в репертуаре более 160 песен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновцах отменили концерт украинской певицы из-за ее сообщения о "киевском русском языке".

Также "Комментарии" писали, что женщина описала увиденное во время клинической смерти.