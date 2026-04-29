Відома українська співачка пережила клінічну смерть



















Українська співачка Наталія Бучинська вперше відверто розповіла про драматичний епізод зі свого життя. Артистка зізналася, що в дитинстві пережила клінічну смерть через важку хворобу, а врятувати її вдалося завдяки швидкій реакції медиків.

Наталія Бучинська в інтерв’ю Славі Дьоміну зізналася, що трагедія сталася, коли їй було пів року. У дитини діагностували двосторонню пневмонію, а стан стрімко погіршувався. За її словами, вирішальну роль тоді відіграла медсестра, яка зробила термінову ін’єкцію.

"У дитинстві була клінічна смерть. Я захворіла в піврочку на двосторонню пневмонію. У мене батько не дуже любить про це говорити, а ви уявіть, що він лікар і в нього на очах синіє дитина. Тут підійшла медсестра, яка зробила укол в голову, де було видно вену. Ось ця сестричка та молитви мене врятували", — зізналася Наталія.

Артистка також зізналася, що вже після переїзду до Києва неодноразово потрапляла до лікарні, але довгий час приховувала це від батьків. Першою причиною стали перенапружені голосові зв’язки після виснажливого концертного графіка. За словами співачки, тоді колектив дав близько 300 виступів. Другий випадок був пов’язаний з переохолодженням та серйозним запаленням нирок — пієлонефритом.

Наталія Бучинська народилася у Львові та стала однією з найуспішніших українських естрадних виконавиць. Вона отримала звання Народної артистки України у молодому віці та має у репертуарі понад 160 пісень.

