Известная украинская певица попала под обстрелы в Дубае после атак Ирана

Украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Среда) оказалась в эпицентре тревожных событий во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Артистка вместе с сыном Давидом отправилась в Дубай, чтобы ребенок смог отдохнуть от войны в Украине. Однако взрывы "догнали" их и там.

Украинская певица MamaRika. Фото из открытых источников

В своих Instagram-stories певица MamaRika сообщила, что находится в Дубаи вместе с сыном и подругой. По ее словам, они не пострадали, однако стали свидетелями обострения ситуации безопасности на фоне эскалации между Ираном, Израилем и США.

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь… С нами все ок", — написала артистка, поблагодарив подписчиков за поддержку.

Накануне MamaRika рассказывала, что уже четвертый раз выбирает ОАЭ для зимнего отдыха, считая страну безопасной и комфортной для семей с детьми. Она хвалила сервис, инфраструктуру и развлечения для малышей, хотя и шутила, что с подругой чувствуют себя "аниматорами и гидами".

Напомним, что 28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В ответ иранская сторона запустила ракеты и дроны по территории Израиля и соседних стран, в том числе ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иране выступил со специальным заявлением о гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Также была подтверждена смерть ближайших родственников Хаменеи, в частности, его дочери, зятя, внука и невестки. Тегеран объявил траур на 40 дней после ликвидации Хаменеи.

Также "Комментарии" писали о взрывах у символа Дубая. Иранские дроны пролетели мимо Бурдж-Халифа.