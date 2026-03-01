logo_ukra

Відома українська співачка потрапила під обстріли в Дубаї після атак Ірану

Українська співачка MamaRika повідомила, що перебувала в Дубаї з сином під час вибухів через конфлікт Ірану та Ізраїлю.

1 березня 2026, 07:00
Автор:
Slava Kot

Українська співачка MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Середа) опинилася в епіцентрі тривожних подій під час відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Артистка разом із сином Давидом вирушила до Дубая, аби дитина змогла перепочити від війни в Україні. Проте вибухи "наздогнали" їх і там.

Відома українська співачка потрапила під обстріли в Дубаї після атак Ірану

Українська співачка MamaRika. Фото з відкритих джерел

У своїх Instagram-stories співачка MamaRika повідомила, що перебуває в Дубай разом із сином та подругою. За її словами, вони не постраждали, однак стали свідками загострення безпекової ситуації на тлі ескалації між Іраном, Ізраїлем та США

"Коли привезли дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут… З нами все ок", — написала артистка, подякувавши підписникам за підтримку.

Відома українська співачка потрапила під обстріли в Дубаї після атак Ірану - фото 2

Напередодні MamaRika розповідала, що вже вчетверте обирає ОАЕ для зимового відпочинку, вважаючи країну безпечною та комфортною для сімей із дітьми. Вона хвалила сервіс, інфраструктуру та розваги для малечі, хоча й жартувала, що з подругою почуваються "аніматорами та гідами".

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль та США атакували Іран. У відповідь іранська сторона запустила ракети та дрони по територію Ізраїлю та сусідніх країнах, зокрема ОАЕ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран виступив зі спеціальною заявою про загибель Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Також було підтверджено смерть найближчих родичів Хаменеї, зокрема його дочки, зятя, онука та невістки. Тегеран оголосив жалобу на 40 днів після ліквідації Хаменеї.

Також "Коментарі" писали про вибухи біля символу Дубая. Іранські дрони пролетіли поряд із Бурдж-Халіфа.



