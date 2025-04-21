Известная украинская певица продолжает зарабатывать в РФ

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

Украинская певица Вера Брежнева, после начала полномасштабной войны публично поддержавшая Украину, продолжает получать доходы от недвижимости в России.

По информации источников, артистка сдает в аренду офисные помещения в Пресненском районе Москвы. Арендатором является музыкальный лейбл Gusli, владельцем которого выступает российский продюсер Андрей Джахая.

В то же время Gusli является суббрендом Первого музыкального издательства, доля которого (12%) принадлежит Лиане Меладзе — сестре композитора Константина Меладзе, с которым Брежнева ранее состояла в браке.

Лейбл Gusli не комментировал эти сообщения и не разглашал финансовые условия аренды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Брежнева откровенно рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе . Украинка Вера Брежнева говорит, что после того, как она развелась со своим мужем Константином Меладзе, она очень изменилась. Певица утверждает, что ей было непросто отпускать прошлую жизнь, где звезда чувствовала себя счастливой, но именно развод круто ее изменил.

"Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь еще сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно идти в неизвестность, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и время начать все сначала", — рассказала украинская звезда в интервью Viva.

Теперь Вера Брежнева утверждает, что до развода она была очень требовательна к себе и не позволяла себе делать ошибки. Но сегодня знаменитость изменилась — может, от ее поведения неудобно другим, но она чувствует себя такой, как есть.