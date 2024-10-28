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Известная украинская певица уехала из страны: что известно

Оля Цыбульская взяла с собой сына Нестора.

28 октября 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Украинская певица и ведущая Оля Цыбульская на днях объявила о своем решении уехать из Украины, отметив, что это является следствием личной "внутренней реформы", а не бегством. По словам артистки, катализатором для такого шага стали ночные обстрелы Киева, которые в последнее время участились и лишили ее спокойного сна.

Известная украинская певица уехала из страны: что известно

Оля Цыбульская (фото из открытых источников)

Решение об отъезде, по словам Оли, она приняла за одну ночь. После бессонной ночи она забрала своего 9-летнего сына Нестора из школы и отправилась в путешествие, целью которого стало изменение жизни.

"Я уехала из Украины. Решение принялось в один день. Это не бегство. Это сознательное желание изменить жизнь", — говорит Цыбульская. Еще с вечера у нее были планы, но после бессонной ночи она просто забрала 9-летнего сына из школы, села в машину и поехала навстречу переменам.

Пока Цыбульская не раскрывает окончательное место назначения, однако известно, что сначала она доехала с сыном в Польшу, а оттуда отправилась самолетом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома певица "с концами" уехала из страны и "умолчала" о войне. Исполнительница из Украины Надежда Мейхер, которая уже давно "исчезла из радаров" и ничего не пишет на своей странице в соцсетях, покинула Украину. Как рассказал блогер Богдан Беспалов, экс-участник группы "ВИА Гра" уехала уже "с концами".

Мейхер "умолчала" о полномасштабном военном вторжении РФ в Украину еще летом. В то же время певица обнародовала свое последнее сообщение в социальных сетях. Текст с мнениями певицы о внутренних изменениях. Дальше не было никакой информации, новые фотографии и видеоролики появляются на другой странице – магазин одежды от Мейхер, где она сама рекламирует свою одежду.



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