Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Известная украинская спортсменка рассказала, кто познакомил Путина с Кабаевой
Известная украинская спортсменка рассказала, кто познакомил Путина с Кабаевой

Россиянка и тренер Ирина Винер специально знакомила своих спортсменок с высокими чинами в российском правительстве.

14 января 2026, 22:56
Автор:
Лиля Воробьева

Популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина поделилась информацией о том, кто именно познакомил диктатора Путина, ведущего войну против Украины, с его вероятной тайной женой — российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

Известная украинская спортсменка рассказала, кто познакомил Путина с Кабаевой

Алина Кабаева и Путин (фото из открытых источников)

любовница террориста Путина Алина Кабаева жестко обращается с юными спортсменками.

Запись опубликовала пропагандистское СМИ Showbusiness24 на странице в Instagram. На видео Кабаева вычитывает плачущую девочку, используя методы давления, подобные тем, которые Путин применял к Шойгу за военные провалы в Украине. Она четко и угрожающе произносит каждое слово: "Я тебя не пугаю. Если ты вот так выйдешь мне еще раз и сделаешь прогон, я пойду сейчас с тобой, соберу сумки и ты поедешь домой. Ты меня поняла?" После этого Кабаева щелкает пальцами, заставляя заплаканного ребенка смотреть на выступление других спортсменок.



