Відома українська спортсменка розповіла, хто познайомив Путіна з Кабаєвою

Популярна українська гімнастка та тренерка Ірина Дерюгіна поділилася інформацією про те, хто саме познайомив диктатора Путіна, який веде війну проти України, з його ймовірною таємною дружиною — російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Аліна Кабаєва та Путін (фото з відкритих джерел)

Запис опублікувало пропагандистське ЗМІ Showbusiness24 на сторінці в Instagram. На відео Кабаєва вичитує дівчинку, яка плаче, використовуючи методи тиску, подібні до тих, які Путін застосовував до Шойгу за військові провали в Україні. Вона чітко й загрозливо вимовляє кожне слово: "Я тебе не лякаю. Якщо ти ось так вийдеш мені ще раз і зробиш прогін, я піду зараз із тобою, зберу сумки і ти поїдеш додому. Ти мене зрозуміла?" Після цього Кабаєва клацає пальцями, змушуючи заплакану дитину дивитися на виступ інших спортсменок.

