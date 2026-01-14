logo_ukra

Відома українська спортсменка розповіла, хто познайомив Путіна з Кабаєвою
Відома українська спортсменка розповіла, хто познайомив Путіна з Кабаєвою

Росіянка і тренер Ірина Вінер спеціально знайомила своїх спортсменок з високими чинами в російському уряді.

14 січня 2026, 22:56
 Популярна українська гімнастка та тренерка Ірина Дерюгіна поділилася інформацією про те, хто саме познайомив диктатора Путіна, який веде війну проти України, з його ймовірною таємною дружиною — російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Відома українська спортсменка розповіла, хто познайомив Путіна з Кабаєвою

Аліна Кабаєва та Путін (фото з відкритих джерел)

коханка терориста Путіна Аліна Кабаєва жорстко поводиться з юними спортсменками.

Запис опублікувало пропагандистське ЗМІ Showbusiness24 на сторінці в Instagram. На відео Кабаєва вичитує дівчинку, яка плаче, використовуючи методи тиску, подібні до тих, які Путін застосовував до Шойгу за військові провали в Україні. Вона чітко й загрозливо вимовляє кожне слово: "Я тебе не лякаю. Якщо ти ось так вийдеш мені ще раз і зробиш прогін, я піду зараз із тобою, зберу сумки і ти поїдеш додому. Ти мене зрозуміла?" Після цього Кабаєва клацає пальцями, змушуючи заплакану дитину дивитися на виступ інших спортсменок.

 



