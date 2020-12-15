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Известная украинская спортсменка заболела COVID-19

Теннисистка Даяна Ястремская подхватила коронавирусную болезнь по приезду в Дубаи

сегодня, 10:50
Автор:

Кириєнко Анна

Известная спортсменка, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.

Известная украинская спортсменка заболела COVID-19

Даяна Ястремская заразилась коронавирусом. Фото: cloudfront.net

Ястремская подхватила коронавирусную болезнь по приезду в Дубаи, где она должна была готовиться к соревнованиям.

Девушка, даже не встретив тренеров, сразу отправилась на самоизоляцию. Даяна Ястремская сообщила, что она действительно чувствовала себя плохо и обессилено. Теннисистка надеется, что уже скоро сможет продолжить тренировки.

Спортсменка еще раз подчеркивает, что во время пандемии коронавируса нужно быть осторожным и соблюдать меры карантина.

Напомним, что Даяна Ястремская представила свою тренировочную команду, с которой будет работать в новом сезоне. Туда вошли физиотерапевт Жайме Ганансиа, тренер по физической подготовке Николас Сак и тренер Ян Похтер.

Ранее на коронавирус заболел мэр Львова Андрей Садовый. Накануне политик сообщил, что почувствовал слабость и боль в горле. Из-за этих симптомов Львовский городской председатель сдал анализы и получил положительный результат теста на COVID-19. Сейчас Садовый чувствует себя нормально. Работает политик дистанционно.

Сайт "Комментарии" сообщает, что на 15 декабря 2020 в Украине зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 412 детей и 447 медицинских работников.

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.




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Источник: https://www.instagram.com/p/CIyIbMGD1IR/?utm_source=ig_embed
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