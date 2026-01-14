Известная украинская ведущая и актриса сказала, когда закончится война, и набросилась на украинцев

Рубрики
Лиля Воробьева
Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова поделилась своим видением борьбы Украины с террористической Россией и убеждена, что война никогда не завершится.
Даша Малахова (фото из открытых источников)
На своей странице в социальных сетях Малахова отметила, что даже в такой форме высказывается довольно мягко.
Ведущая подчеркнула, что украинское общество не было готово к войне.
По словам Малаховой, общество устало от войны, однако часть людей продолжает ждать победы.
Также Даша Малахова озвучила, что именно, по ее мнению, должны сделать украинцы ради победы.
"Война будет продолжаться. Вопрос лишь в том, сколько десятилетий нам нужно, чтобы начать создавать собственное оружие, армию, промышленность. Я точно знаю, что за счет других победить невозможно", — подытожила Даша.
