Известная украинская ведущая и актриса сказала, когда закончится война, и набросилась на украинцев

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова поделилась своим видением борьбы Украины с террористической Россией и убеждена, что война никогда не завершится.

Даша Малахова (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Малахова отметила, что даже в такой форме высказывается довольно мягко.

"Но она не закончится. Совершенно точно. Я найду этот пост через десять лет и покажу вам. Так же, как я находила другие тексты, которые вам не нравились, но которые, к сожалению, оказались правдой", – написала Даша.

Ведущая подчеркнула, что украинское общество не было готово к войне.

"Мы элементарно не понимаем, что бюджеты других стран, от которых мы требуем оружие, формировались из налогов людей, которые их платили. Пока мы годами хитрили, не платили, объясняя это тем, что "выбираем людей, которым доверять нельзя". Шах и мат. Почему нам должны помогать? – добавила она.

По словам Малаховой, общество устало от войны, однако часть людей продолжает ждать победы.

"Единственный путь победить – не ждать победы. Не жить новостями, потому что выигрывает только кликбейт. А меняться самому. Честно и глубоко. Понемногу. 10 лет, возможно, хватит. Любые отношения, даже война, заканчиваются и иссякают только невероятной работой над собой", – написала знаменитость.

Также Даша Малахова озвучила, что именно, по ее мнению, должны сделать украинцы ради победы.

"Война будет продолжаться. Вопрос лишь в том, сколько десятилетий нам нужно, чтобы начать создавать собственное оружие, армию, промышленность. Я точно знаю, что за счет других победить невозможно", — подытожила Даша.

