Відома українська ведуча та акторка сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

Українська телеведуча й акторка Даша Малахова поділилася своїм баченням боротьби України з терористичною Росією та висловила переконання, що війна ніколи не завершиться.

Даша Малахова (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці в соціальних мережах Малахова зауважила, що навіть у такій формі висловлюється доволі м’яко.

"Але вона не закінчиться. Абсолютно точно. Я знайду цей пост через десять років і покажу вам. Так само, як я знаходила інші тексти, які вам не подобалися, але які, на жаль, виявилися правдою", – написала Даша.

Ведуча наголосила, що українське суспільство не було готове до війни.

"Ми елементарно не розуміємо, що бюджети інших країн, від яких ми вимагаємо зброю, формувалися з податків людей, які їх платили. Поки ми роками хитрували, не платили, пояснюючи це тим, що "вибираємо людей, яким довіряти не можна". Шах і мат. Чому нам повинні допомагати? Тому що ми цілуємо руки військовим, але не донатуємо?" – додала вона.

За словами Малахової, суспільство втомилося від війни, однак частина людей продовжує чекати на перемогу.

"Єдиний шлях перемогти – не чекати перемоги. Не жити новинами, тому що виграє тільки клікбейт. А змінюватися самому. Чесно і глибоко. Потроху. 10 років, можливо, вистачить. Будь-які відносини, навіть війна, закінчуються і вичерпуються тільки неймовірною роботою над собою", – написала знаменитість.

Також Даша Малахова озвучила, що саме, на її думку, мають зробити українці заради перемоги.

"Війна триватиме. Питання лише в тому, скільки десятиліть нам потрібно, щоб почати створювати власну зброю, армію, промисловість. Я точно знаю, що за рахунок інших перемогти неможливо", — підсумувала Даша.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська телеведуча Оксана Баршева, відома під сценічним ім’ям Ксенія Ларіна, висловила думку, що Збройним силам України слід наносити удари по "центру ухвалення рішень" у Москві.