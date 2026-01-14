Відома українська ведуча та акторка сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

Рубрики
Лиля Воробьева
Українська телеведуча й акторка Даша Малахова поділилася своїм баченням боротьби України з терористичною Росією та висловила переконання, що війна ніколи не завершиться.
Даша Малахова (фото з відкритих джерел)
На своїй сторінці в соціальних мережах Малахова зауважила, що навіть у такій формі висловлюється доволі м’яко.
Ведуча наголосила, що українське суспільство не було готове до війни.
За словами Малахової, суспільство втомилося від війни, однак частина людей продовжує чекати на перемогу.
Також Даша Малахова озвучила, що саме, на її думку, мають зробити українці заради перемоги.
"Війна триватиме. Питання лише в тому, скільки десятиліть нам потрібно, щоб почати створювати власну зброю, армію, промисловість. Я точно знаю, що за рахунок інших перемогти неможливо", — підсумувала Даша.
