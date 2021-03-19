Известного голливудского актера обвинили в изнасиловании

34-летний голливудский актер, звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." Арми Хаммер снова в центре секс-скандала, на этот раз мужчину обвиняют в изнасиловании и побоях.

Арми Хаммер / фото: Marechal Aurore/Abaca/Sipa USA/Legion Media

На днях экс-подружка знаменитости публично заявила, что актер жестоко с ней обращался, бил ее и насиловал. По словам Эффи, они познакомились в одной из социальных сетей, когда девушке было 20 лет и у них завертелся роман. Но отношения с актером она назвала жестокими, потому что он ею манипулировал и постоянно контролировал, пока она "не стала терять себя".

А в апреле 2017, по словам Эффи, она подверглась жестокому насилию с его стороны. Девушка рассказала, что Арми Хаммер насиловал ее более четырех часов, а также бил ее головой о стену, кнутом по ступням и применял другие акты насилия против ее воли. Девушка призналась, что пыталась убежать, но он ее не отпускал. Эффи боялась, что Арми убьет ее. Затем он ушел, даже не позаботясь о том, в каком состоянии она осталась.

Адвокаты знаменитости отреагировали на скандал и заявили, что Эффа Ангелова лично отправляла актеру письма интимного характера, в которых рассказывала о своих сексуальных фантазиях. Адвокаты отрицают обвинения в адрес Арми Хаммера и утверждают, что любые взаимодействия с экс-подружками у него проходили по обоюдному согласию.

Напомним, что недавно 28-летняя американская звезда Деми Ловато призналась, что была дважды изнасилована.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 72-летний актер Жерар Депардье официально получил обвинение в сексуальном насилии, однако дело удалось какое-то время держать в тайне.

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