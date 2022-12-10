Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО)

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Стало известно о том, что 25 ноября Пекинский Верховный народный суд в Китае признал исполнителя, актера, модель, звезду C-Pop и экс-участник популярной группы EXO-M Криса Ву виновным в изнасиловании несовершеннолетней и организацию оргии. Ему предстоит провести за решеткой 13 лет. Отбывать наказание звезда будет в одной из тюрем Китая. После истечения срока тюремного заключения Криса экстрадируют в Канаду, так как гражданином именно этой страны он является.





После громкого приговора в китайских СМИ начали усиленно обсуждать возможность химической кастрации певца после возвращения в Канаду, ведь именно в этой стране данная процедура применяется на законодательном уровне ко всем лицам, которые совершили преступления на сексуальной почве. По всей вероятности химическая кастрация действительно ждет Криса Ву после того, как он отсидит в китайской тюрьме 13 лет. Стоит отметить, что звезде даже не дали право обжаловать приговор. Выйти досрочно он также не имеет права.





Химическая кастрация — это насильственное подавление полового влечения путем введения преступнику специального "раствора". Известно, что Служба исправительных учреждений Канады сочетает химическую кастрацию, групповое консультирование и когнитивно-поведенческую терапию для осужденных за изнасилование.

Напомним, звезда C-Pop и экс-участник группы EXO-M Крис Ву был обвинен в изнасиловании в 2021 году. Тогда 19-летняя студентка из Пекина опубликовала в социальной сети пост, в котором обвинила 32-летнего исполнителя в том, что он намеренно напоил ее и принудил к сексу. На тот момент ей было всего 17 лет. Также девушка заявила, что ей известны и другие аналогичные факты из жизни Криса и назвала певца серийным насильником. Кроме этого студентка заявила, что она знает о том, что Крис насиловал несовершеннолетних. После этого резонансного заявления с похожими обвинениями выступило еще несколько девушек, а Криса Ву задержали. После продолжительного следствия певца признали виновным и осудили его на 13 лет.

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