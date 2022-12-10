logo

BTC/USD

17148.52

ETH/USD

1264.95

LTC/USD

76.35

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО)

Известный канадско-китайский исполнитель, актер, модель, звезда C-Pop, экс-участник группы EXO-M Крис Ву получил 13 лет за изнасилование

сегодня, 04:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО)

Наручники/ Фото из открытых источников

Стало известно о том, что 25 ноября Пекинский Верховный народный суд в Китае признал исполнителя, актера, модель, звезду C-Pop и экс-участник популярной группы EXO-M Криса Ву виновным в изнасиловании несовершеннолетней и организацию оргии. Ему предстоит провести за решеткой 13 лет. Отбывать наказание звезда будет в одной из тюрем Китая. После истечения срока тюремного заключения Криса экстрадируют в Канаду, так как гражданином именно этой страны он является.

Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО) - фото 2

После громкого приговора в китайских СМИ начали усиленно обсуждать возможность химической кастрации певца после возвращения в Канаду, ведь именно в этой стране данная процедура применяется на законодательном уровне ко всем лицам, которые совершили преступления на сексуальной почве. По всей вероятности химическая кастрация действительно ждет Криса Ву после того, как он отсидит в китайской тюрьме 13 лет. Стоит отметить, что звезде даже не дали право обжаловать приговор. Выйти досрочно он также не имеет права.

Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО) - фото 3

Химическая кастрация — это насильственное подавление полового влечения путем введения преступнику специального "раствора". Известно, что Служба исправительных учреждений Канады сочетает химическую кастрацию, групповое консультирование и когнитивно-поведенческую терапию для осужденных за изнасилование.

Напомним, звезда C-Pop и экс-участник группы EXO-M Крис Ву был обвинен в изнасиловании в 2021 году. Тогда 19-летняя студентка из Пекина опубликовала в социальной сети пост, в котором обвинила 32-летнего исполнителя в том, что он намеренно напоил ее и принудил к сексу. На тот момент ей было всего 17 лет. Также девушка заявила, что ей известны и другие аналогичные факты из жизни Криса и назвала певца серийным насильником. Кроме этого студентка заявила, что она знает о том, что Крис насиловал несовершеннолетних. После этого резонансного заявления с похожими обвинениями выступило еще несколько девушек, а Криса Ву задержали. После продолжительного следствия певца признали виновным и осудили его на 13 лет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Северной Корее родителей заставляют переименовывать детей: список новых имен шокирует. Руководство КНДР пригрозило штрафами тем родителям, которые не хотят называть своих детей патриотическими именами.

Читайте также: Nike презентовали "бомж-кроссовки" по заоблачной цене (ФОТО). В данной обуви вы почувствуете себя уверенно в любой ситуации.

Известного исполнителя осудили за изнасилование: ему грозит химическая кастрация (ФОТО) - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!