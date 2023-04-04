Известного российского актера, поддержавшего войну в Украине, "парализовало" на сцене

Популярный киноактер Александр Олешко имел неприятность – он собирался выходить на сцену, стоял за кулисами, и в этот момент актера "парализовало". Как пишут российские медиа, Олешко не мог двигаться и его коллеги из театра Вахтангова срочно вызвали карету скорой помощи. Врачи сообщили, что артист имеет травму ноги. Он неосторожно оступился и растянул связки.

Александр Олешко (фото из открытых источников)

Медики рекомендовали Олешко ехать на авто в травмпункт, но он не захотел. Актер отработал спектакль с перебинтованной ногой.

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"В перерыве ему сделали обезболивающий укол", – уточняют журналисты.

К слову, Александр Олешко – актер театра и кино из РФ. Он запомнился зрителям за сыгранными ролями в таких известных сериалах как "Гардемарины", "Воронины", "Папины дочери", "Оплачено смертью", "Усадьба", "Остановка по требованию".

В прошлом году артист был очень активен, поддерживая в выступлениях военное вторжение в Украину. Он высказывался, используя пропагандистские нарративы о том, что это будто бы Украина напала на РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер порезал себе вены перед толпой зрителей . Известный актер из РФ Артур Шувалов после спектакля "Театр Изнанка" по постановке театра имени М.А. Бестужева в Улан-Уде, организовал манифест. Стоя прямо на сцене, он сообщил, что в театральном учреждении его без всякой причины унижают, не дают ролей, уменьшают плату. При этом последним испытанием для артиста было увольнение из театрального коллектива его жены. "Конфликты с начальством начались после того, как в театре сменился художественный руководитель — Вячеслав Дяченко пришел вместо Сергея Левицкого. По словам Шувалова, у него не осталось сил бороться



