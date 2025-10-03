Российский актер Яков Левда приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима.

Яков Левда (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских СМИ , уголовное дело против молодого актера возбуждено из-за избиения им собственной матери. 27-летний артист пока публично не комментировал решение суда, однако признал свою вину полностью.

Инцидент произошел 15 ноября 2024 года. Тогда мать позвала Иакова домой, чтобы пожаловаться на отца. После этого между ними возник конфликт, в ходе которого сын применил физическую силу.

Позже актер пытался оправдаться, заявляя, что событие происходило не так, как его освещали медиа. В то же время у матери зафиксировали переломы ребер, гематомы на тазу, грудной клетке и в области глаза.

Впоследствии стало известно, что у Левды были проблемы с алкоголем. Во время общения со стражами порядка он обещал пройти лечение, но, вероятно, так и не начал его.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а ртист, известный по ролям в российских сериалах "Универ" и "Пятницкий" Александр Ведменский размахивал кулаками на россиян, потому что услышал критические замечания по поводу полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В частности, в российской столице у актера была воспалительная дискуссия с прохожим, не выступающая за геноцид украинцев.

"Ведменский вечером в субботу отдыхал с друзьями в караоке-баре неподалеку от Radisson. Когда он уже ждал такси на улице, сцепился с прохожим из-за спора о "спецоперации", — сам Александр поддерживает "спецоперацию", а случайный собеседник высказался против", — информирует Telegram.

Зажигательная дискуссия закончилась потасовкой. После ее окончания конфликт объяснил сам Ведменский. Комментируя инцидент российским СМИ, он сказал:



