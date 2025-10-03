Відомого російського актора, який жорстоко побив свою матір, засудили до в'язниці

Російського актора Якова Левду засудили до трьох років ув’язнення у колонії загального режиму.

Яків Левда (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських ЗМІ, кримінальну справу проти молодого актора відкрили через побиття ним власної матері. 27-річний артист поки що публічно не коментував рішення суду, проте визнав свою провину повністю.

Інцидент стався 15 листопада 2024 року. Тоді мати покликала Якова додому, щоб поскаржитися на його батька. Після цього між ними виник конфлікт, у ході якого син застосував фізичну силу.

Пізніше актор намагався виправдатися, заявляючи, що подія відбувалася не так, як її висвітлювали медіа. Водночас у матері зафіксували переломи ребер, гематоми на тазі, грудній клітці та в ділянці ока.

Згодом стало відомо, що Левда мав проблеми з алкоголем. Під час спілкування з правоохоронцями він обіцяв пройти лікування, але, ймовірно, так і не розпочав його.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що артист, відомий за ролями в російських серіалах "Універ" і "П'ятницький" Олександр Ведменський розмахував кулаками на росіян, бо почув критичні зауваження з причини повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Зокрема, в російській столиці актор мав запальну дискусію з перехожим, що не виступає за геноцид українців.

"Ведменський ввечері в суботу відпочивав з друзями в караоке-барі неподалік від Radisson. Коли він вже чекав на таксі на вулиці, зчепився з перехожим через суперечку про "спецоперацію", — сам Олександр підтримує "спецоперацію", а випадковий співрозмовник висловився проти", — інформує Telegram-канал SHOT.

Запальна дискусія закінчилась бійкою. Після її закінчення, конфлікт пояснив сам Ведменський. Коментуючи інцидент російським ЗМІ він сказав:



