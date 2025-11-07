logo

BTC/USD

103755

ETH/USD

3463.13

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известного российского оперного певца со скандалом выгнали с итальянской сцены
commentss НОВОСТИ Все новости

Известного российского оперного певца со скандалом выгнали с итальянской сцены

Абдразаков является доверенным лицом Путина

7 ноября 2025, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова, которое должно было принять участие в постановке оперы "Don Giovanni" на сцене Fondazione Arena di Verona.

Известного российского оперного певца со скандалом выгнали с итальянской сцены

Ильдар Абдразаков (фото из открытых источников)

Как сообщает итальянское агентство ANSA, организаторы приняли это решение после многочисленных протестов, вызванных поддержкой Абдразакова кремлевского лидера Владимира Путина:

"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", запланированной в Театре Филармонико в Вероне с 18 по 25 января 2026 года".

Призыв упразднить участие Абдразакова поступил от ассоциации Liberi Oltre le Illusioni, назвавшей разрешение на его выступление "открытием дверей для путинского режима". В своем заявлении организация отметила, что певцу уже запрещали выступать в США, Франции и Италии.

"Мы, согласно своей миссии, снова призываем запретить Ильдару Абдразакову выходить на сцену, соблюдая конституционные ценности справедливости и демократии, а также обеспечить, чтобы Италия не стала убежищем для кремлевской пропаганды, а ценила свободу", – говорится в сообщении на сайте организации.

Известно, что в 2023 году Ильдара Абдразакова включили в список российских деятелей культуры, выдвинувших Путина "независимым кандидатом" на президентских выборах. Кроме того, он возглавил театр во временно оккупированном Севастополе и вошел в культурный совет при президенте Российской Федерации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в любимую оперную с певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск России. Российскую оперную певицу Анну Нетребко, известную своей поддержкой диктатора Владимира Путина, объявили в розыск в России. Причина — судебная волокита из-за ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пропагандистский ресурс StarHit, в течение двух лет власти безуспешно пытались получить доступ к жилью Нетребко на улице Союза Печатников. Представители коммунальных служб стремились проверить, не была ли в помещении осуществлена незаконная перепланировка. Суд обязал певицу впустить контролеров, однако она проигнорировала решение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ansa.it/english/news/lifestyle/arts/2025/11/06/russian-baritone-wont-sing-don-giovanni-in-verona_aa3bf3c5-c538-4a8d-a8d6-336786dab63a.html
Теги:

Новости

Все новости