Известного российского оперного певца со скандалом выгнали с итальянской сцены

В Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова, которое должно было принять участие в постановке оперы "Don Giovanni" на сцене Fondazione Arena di Verona.

Ильдар Абдразаков (фото из открытых источников)

Как сообщает итальянское агентство ANSA, организаторы приняли это решение после многочисленных протестов, вызванных поддержкой Абдразакова кремлевского лидера Владимира Путина:

"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", запланированной в Театре Филармонико в Вероне с 18 по 25 января 2026 года".

Призыв упразднить участие Абдразакова поступил от ассоциации Liberi Oltre le Illusioni, назвавшей разрешение на его выступление "открытием дверей для путинского режима". В своем заявлении организация отметила, что певцу уже запрещали выступать в США, Франции и Италии.

"Мы, согласно своей миссии, снова призываем запретить Ильдару Абдразакову выходить на сцену, соблюдая конституционные ценности справедливости и демократии, а также обеспечить, чтобы Италия не стала убежищем для кремлевской пропаганды, а ценила свободу", – говорится в сообщении на сайте организации.

Известно, что в 2023 году Ильдара Абдразакова включили в список российских деятелей культуры, выдвинувших Путина "независимым кандидатом" на президентских выборах. Кроме того, он возглавил театр во временно оккупированном Севастополе и вошел в культурный совет при президенте Российской Федерации.

