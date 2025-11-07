Відомого російського оперного співака зі скандалом вигнали з італійської сцени

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Італії скасували виступ російського оперного співака Ільдара Абдразакова, який мав взяти участь у постановці опери "Don Giovanni" на сцені Fondazione Arena di Verona.
Ільдар Абдразаков (фото з відкритих джерел)
Як повідомляє італійське агентство ANSA, організатори ухвалили це рішення після численних протестів, викликаних підтримкою Абдразаковим кремлівського лідера Володимира Путіна:
Заклик скасувати участь Абдразакова надійшов від асоціації Liberi Oltre le Illusioni, яка назвала дозвіл на його виступ "відкриттям дверей для путінського режиму". У своїй заяві організація зазначила, що співаку вже забороняли виступати у США, Франції та Італії.
Відомо, що у 2023 році Ільдара Абдразакова включили до переліку російських діячів культури, які висунули Путіна "незалежним кандидатом" на президентських виборах. Крім того, він очолив театр у тимчасово окупованому Севастополі та увійшов до складу культурної ради при президентові Російської Федерації.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що улюблену оперну співачку і довірену особу Путіна оголосили в розшук Росії. Російську оперну співачку Анну Нетребко, відому своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна, оголосили в розшук у самій Росії. Причина — судова тяганина через її елітну квартиру в Санкт-Петербурзі.Як повідомляє пропагандистський ресурс StarHit, протягом двох років влада безуспішно намагалася отримати доступ до житла Нетребко на вулиці Союзу Печатників. Представники комунальних служб прагнули перевірити, чи не було в помешканні здійснено незаконне перепланування. Суд зобов’язав співачку впустити контролерів, однак вона проігнорувала рішення.