Головна Новини Зірки персона Відомого російського оперного співака зі скандалом вигнали з італійської сцени
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомого російського оперного співака зі скандалом вигнали з італійської сцени

Абдразаков є довіреною особою Путіна

7 листопада 2025, 22:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 В Італії скасували виступ російського оперного співака Ільдара Абдразакова, який мав взяти участь у постановці опери "Don Giovanni" на сцені Fondazione Arena di Verona.

Відомого російського оперного співака зі скандалом вигнали з італійської сцени

Ільдар Абдразаков (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє італійське агентство ANSA, організатори ухвалили це рішення після численних протестів, викликаних підтримкою Абдразаковим кремлівського лідера Володимира Путіна:

"Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері "Дон Жуан", запланованій у Театрі Філармоніко у Вероні з 18 по 25 січня 2026 року".

Заклик скасувати участь Абдразакова надійшов від асоціації Liberi Oltre le Illusioni, яка назвала дозвіл на його виступ "відкриттям дверей для путінського режиму". У своїй заяві організація зазначила, що співаку вже забороняли виступати у США, Франції та Італії.

"Ми, відповідно до своєї місії, знову закликаємо заборонити Ільдару Абдразакову виходити на сцену, дотримуючись конституційних цінностей справедливості та демократії, а також забезпечити, щоб Італія не стала притулком для кремлівської пропаганди, а цінувала свободу", – йдеться у повідомленні на сайті організації.

Відомо, що у 2023 році Ільдара Абдразакова включили до переліку російських діячів культури, які висунули Путіна "незалежним кандидатом" на президентських виборах. Крім того, він очолив театр у тимчасово окупованому Севастополі та увійшов до складу культурної ради при президентові Російської Федерації.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що улюблену оперну співачку і довірену особу Путіна оголосили в розшук Росії.  Російську оперну співачку Анну Нетребко, відому своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна, оголосили в розшук у самій Росії. Причина — судова тяганина через її елітну квартиру в Санкт-Петербурзі.

 Як повідомляє пропагандистський ресурс StarHit, протягом двох років влада безуспішно намагалася отримати доступ до житла Нетребко на вулиці Союзу Печатників. Представники комунальних служб прагнули перевірити, чи не було в помешканні здійснено незаконне перепланування. Суд зобов’язав співачку впустити контролерів, однак вона проігнорувала рішення.
 



Джерело: https://www.ansa.it/english/news/lifestyle/arts/2025/11/06/russian-baritone-wont-sing-don-giovanni-in-verona_aa3bf3c5-c538-4a8d-a8d6-336786dab63a.html
