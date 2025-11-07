Відомого російського оперного співака зі скандалом вигнали з італійської сцени

В Італії скасували виступ російського оперного співака Ільдара Абдразакова, який мав взяти участь у постановці опери "Don Giovanni" на сцені Fondazione Arena di Verona.

Ільдар Абдразаков (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє італійське агентство ANSA, організатори ухвалили це рішення після численних протестів, викликаних підтримкою Абдразаковим кремлівського лідера Володимира Путіна:

"Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері "Дон Жуан", запланованій у Театрі Філармоніко у Вероні з 18 по 25 січня 2026 року".

Заклик скасувати участь Абдразакова надійшов від асоціації Liberi Oltre le Illusioni, яка назвала дозвіл на його виступ "відкриттям дверей для путінського режиму". У своїй заяві організація зазначила, що співаку вже забороняли виступати у США, Франції та Італії.

"Ми, відповідно до своєї місії, знову закликаємо заборонити Ільдару Абдразакову виходити на сцену, дотримуючись конституційних цінностей справедливості та демократії, а також забезпечити, щоб Італія не стала притулком для кремлівської пропаганди, а цінувала свободу", – йдеться у повідомленні на сайті організації.

Відомо, що у 2023 році Ільдара Абдразакова включили до переліку російських діячів культури, які висунули Путіна "незалежним кандидатом" на президентських виборах. Крім того, він очолив театр у тимчасово окупованому Севастополі та увійшов до складу культурної ради при президентові Російської Федерації.

