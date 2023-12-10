Известного российского певца срочно прооперировали: что известно о его состоянии здоровья

Российский певец Леонид Агутин вчера вечером был экстренно госпитализирован в российскую столицу. Вероятно, что у него образовался тромб на ноге, сообщает Telegram-канал Mash.

Леонид Агутин (фото из открытых источников)

"55-летний артист пожаловался на сильные боли в концовке. Во время осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу принадлежит лечение, для начала медикаментозное", — написано в сообщении.



Отмечают, что предстоящие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае – под угрозой отмены, как и праздничные новогодние корпоративы: "Все зависит от эффективности лечения и реабилитации".



При этом, в субботу, 9 декабря, российская знаменитость вышла на связь после новостей о его госпитализации:



"Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, обследуюсь. Обещают, что это недолго".



Ранее сообщалось, что этот российский певец, как только началось военное вторжение на территорию Украины, отметил, что нужно остановить военные действия.



Он заявил, что мирные граждане не должны испытывать страдания.



"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть только через какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы поскорее закончились военные действия и наступил мир".



Но при этом Леонид Агутин продолжает выступать в России и не назвал РФ и российского президента агрессорами.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица попала в больницу со страшным диагнозом

