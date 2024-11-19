Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев, попавший в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки войны в Украине, находится в реанимации.

Юрий Куклачев (фото из открытых источников)

Согласно сообщению российского пропагандистского телеграмм-канала 112, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев был госпитализирован в кардиоцентр из-за проблем с сосудами.

Ранее Куклачев перенес операцию на сердце, а теперь, на 75-м году жизни, снова ощущает ухудшение состояния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом. Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии. Как говорит его сын Дмитрий, врачи пока не дают никаких прогнозов. Юрия Куклачева прооперировали и оставили в больнице.

Недавно Куклачев вызвал скандальную ситуацию своими заявлениями по поводу недавнего теракта в подмосковном зале Крокус Сити Холл.

Также "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом. 43-летняя российская исполнительница Слава, поддерживающая войну в Украине, попала в больницу. Как информируют росСМИ, ее сразу отвезли в одну из больниц российской столицы. Местные медики озвучили исполнительнице хита "Одиночество" неутешительный диагноз.

