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Известному русскому клоуну снова спасают жизнь: что произошло

Юрий Куклачев оказался в реанимации из-за проблем с сердцем.

19 ноября 2024, 22:31
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Лиля Воробьева

Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев, попавший в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки войны в Украине, находится в реанимации.

Известному русскому клоуну снова спасают жизнь: что произошло

Юрий Куклачев (фото из открытых источников)

Согласно сообщению российского пропагандистского телеграмм-канала 112, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев был госпитализирован в кардиоцентр из-за проблем с сосудами.

Ранее Куклачев перенес операцию на сердце, а теперь, на 75-м году жизни, снова ощущает ухудшение состояния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом. Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии. Как говорит его сын Дмитрий, врачи пока не дают никаких прогнозов. Юрия Куклачева прооперировали и оставили в больнице.

Недавно Куклачев вызвал скандальную ситуацию своими заявлениями по поводу недавнего теракта в подмосковном зале Крокус Сити Холл.

Также "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом. 43-летняя российская исполнительница Слава, поддерживающая войну в Украине, попала в больницу. Как информируют росСМИ, ее сразу отвезли в одну из больниц российской столицы. Местные медики озвучили исполнительнице хита "Одиночество" неутешительный диагноз.



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Источник: https://t.me/ENews112/19102
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