Известной российской певице проломили голову

Российская певица Валентина Легкоступова, которая была настоящей звездой в 1980-х и известна хитом “Ягода-малина”, была экстренно госпитализирована в больницу с проломленной головой. “ТСН” пишет о том, что артистка несколько дней не выходила на связь, а когда дочь приехала домой к Легкоступовой, увидела жуткую картину.





Известно, что Валентина Легкоступова жила в частном доме с супругом - яхтсменом Юрием Фирсовым, замуж за которого вышла не так давно. В последнее время пара выпивала. Мать, всю в синяках, нашла дочь, которая сразу же вызвала скорую, и Легкоступову с Фирсовым отвезли в наркологическую клинику. Однако вскоре певицу перевезли в другую больницу. У Легкоступовой была проломлена голова, певицу прооперировали. Появилась информация о том, что в результате этого женщина впала в кому. Впрочем, слухи о коме и якобы избиении прокомментировал сам Юрий Фирсов. Дескать, супруга упала в ванной и разбила голову, но она находится в сознании.

Ранее мы сообщали о том, что певица ALYOSHA призналась, как муж отреагировал на третью беременность.

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