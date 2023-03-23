Известную блоггершу попросили помочь военным, но ее менеджер попросила деньги

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Лиля Воробьева
В сетях обнародовали переговоры с менеджером известной отечественной блоггерши Алены Венум. Инициаторы обратились с просьбой проанонсировать концертное действо группы The Hardkiss в городе Лос-Анджелос в соцсетях Венум, однако полученный ответ "убил", пишет "УНИАН".
Алена Венум (фото из открытых источников)
Менеджер назвала цену за рекламу на странице блоггерши в Instagram – это 900 долларов. Ее не смутило предложение, что часть полученных средств будет использована в помощь военнослужащим Украины. Деньги будут перечислены учреждению, которое организует протезирование раненых украинских бойцов в Соединенных Штатах.
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"Стоимость рекламной интеграции зависит от самой технической задачи и ее количества. Стандартная стоимость двух сторис 900 долларов, каждая следующая — по 400 долларов", — ответила менеджера Венум.
К слову, Алена Венум родом из Полтавской области. Она появлялась на обложках издания для женщин "Лиза", а в 2017 году была ведущей программы "Стиль за 90 секунд" на телеканале ТНТ.
Собственный канал на YouTube Венум зарегистрировал в 2015 году. Там было обнародовано первое видео – макияж-туториал, принесший Алене популярность в сетях.
Еще эта блоггерша заняла 2 место среди 30 самых популярных инфлюэнсеров нашей страны по версии журнала Forbes.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная блоггерша, предавшая Украину , родила четвертого ребенка в бассейне. Опальная 27-летняя блоггерша Соня Стужук, которая стала предательницей своей страны и даже отреклась от земли, где родилась, стала мамой четвертого ребенка. Роды она называет быстрыми и легкими.
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Олег
сегодня, 22:49
Тобто ця менеджерка від "Хардкіс", хотіла, на ШАРУ, зробити рекламу свого концерту, та заробити грошей (віддати на військових лише ЧАСТИНУ, ще невідомо який відсоток). Такіх ображених взагалі треба на х... посилати.