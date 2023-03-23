Известную блоггершу попросили помочь военным, но ее менеджер попросила деньги

В сетях обнародовали переговоры с менеджером известной отечественной блоггерши Алены Венум. Инициаторы обратились с просьбой проанонсировать концертное действо группы The Hardkiss в городе Лос-Анджелос в соцсетях Венум, однако полученный ответ "убил", пишет "УНИАН".

Алена Венум (фото из открытых источников)

Менеджер назвала цену за рекламу на странице блоггерши в Instagram – это 900 долларов. Ее не смутило предложение, что часть полученных средств будет использована в помощь военнослужащим Украины. Деньги будут перечислены учреждению, которое организует протезирование раненых украинских бойцов в Соединенных Штатах.

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"Стоимость рекламной интеграции зависит от самой технической задачи и ее количества. Стандартная стоимость двух сторис 900 долларов, каждая следующая — по 400 долларов", — ответила менеджера Венум.

К слову, Алена Венум родом из Полтавской области. Она появлялась на обложках издания для женщин "Лиза", а в 2017 году была ведущей программы "Стиль за 90 секунд" на телеканале ТНТ.

Собственный канал на YouTube Венум зарегистрировал в 2015 году. Там было обнародовано первое видео – макияж-туториал, принесший Алене популярность в сетях.

Еще эта блоггерша заняла 2 место среди 30 самых популярных инфлюэнсеров нашей страны по версии журнала Forbes.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная блоггерша, предавшая Украину , родила четвертого ребенка в бассейне. Опальная 27-летняя блоггерша Соня Стужук, которая стала предательницей своей страны и даже отреклась от земли, где родилась, стала мамой четвертого ребенка. Роды она называет быстрыми и легкими.