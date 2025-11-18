Известную испанскую певицу Энкарниту Поло нашли мертвой в доме престарелых, и полиция подозревает, что ее задушил сосед.

Энкарнита Поло (фото из открытых источников)

Согласно известной информации, артистка в течение нескольких лет проживала в пансионате для престарелых в Авиле, где в пятницу, 14 ноября, ее обнаружили без признаков жизни. Ее смерть также подтвердила дочь Энкарниты Ракель Вайцман.

"С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло умерла в Авиле, где она провела последние годы. Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-поп, чей голос и индивидуальность оставили след в нескольких поколениях. Но для меня это была в первую очередь моя мать:" она.

По информации полиции, Поло задушил 80-летний мужчина, живший рядом с ней. Раньше он не проявлял агрессию, а ныне находится в психиатрическом отделении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве убили семейную пару шпионов-нелегалов. В столице Российской Федерации обнаружена убитая пожилая семейная пара бывших разведчиков-нелегалов, ранее работавших на Службу российской внешней разведки.

Об этом информирует "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на собственных осведомителей. При этом биография у пожилых московских супругов, которых нашли убитыми на юго-западе российской столицы, была достаточно насыщенной. Как пишет издание, 72-летний Николай Коновалов и его 74-летняя супруга Валентина Коновалова ранее были разведчиками-нелегалами. Едва ли не всю свою жизнь они проводили в командировках, посещая страны, бывшие бывшими французскими колониями. На заслуженный отдых супруги вышли как сотрудники соответствующей секции ГУ СВР.