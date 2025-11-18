logo_ukra

Відому іспанську співачку жорстоко вбили в будинку для літніх людей: що відомо

Підозрюваного у вбивстві Енкарніти Поло одразу ж спіймали

18 листопада 2025, 22:50
 Відому іспанську співачку Енкарніту Поло знайшли мертвою в будинку для літніх людей, і поліція підозрює, що її задушив сусід.

Відому іспанську співачку жорстоко вбили в будинку для літніх людей: що відомо

Енкарніта Поло (фото з відкритих джерел)

Згідно з відомою інформацією, артистка протягом кількох років проживала в пансіонаті для літніх людей в Авілі, де в п’ятницю, 14 листопада, її виявили без ознак життя. Її смерть також підтвердила дочка Енкарніти, Ракель Вайцман.

"З величезним болем я хочу повідомити, що моя мати Енкарніта Поло померла в Авілі, де вона провела останні роки. Для багатьох вона була незабутньою співачкою й акторкою, піонером фламенко-поп, чий голос та індивідуальність залишили слід у кількох поколіннях. Але для мене це була насамперед моя мати: сильна, весела жінка з унікальним характером", — зазначила вона.

За інформацією поліції, Поло задушив 80-річний чоловік, який жив поруч із нею. Раніше він не проявляв агресії, а нині перебуває у психіатричному відділенні.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що в Москві вбили сімейну пару шпигунів-нелегалів. В столиці Російської Федерації виявлено  вбитими  літню сімейну пару колишніх   розвідників-нелегалів, що раніше працювали на Службу російської зовнішньої розвідки.

  Про це інформує "ВЧК-ОГПУ", посилаючись  на  власних  інформаторів. При  цьому, біографія у літнього московського подружжя, яких знайшли вбитими на південному заході  російської столиці,  була досить насиченою. Як пише видання, 72-річний Микола Коновалов та його 74-річна дружина Валентина Коновалова раніше були розвідниками-нелегалами. Чи не все власне життя вони проводили у  відрядженнях, відвідуючи    країни, які були колишніми французькими колоніями. На заслужений відпочинок  подружжя вийшло як співробітники відповідної секції ГУ СЗР.
 



