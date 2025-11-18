Відому іспанську співачку жорстоко вбили в будинку для літніх людей: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Відому іспанську співачку Енкарніту Поло знайшли мертвою в будинку для літніх людей, і поліція підозрює, що її задушив сусід.
Енкарніта Поло (фото з відкритих джерел)
Згідно з відомою інформацією, артистка протягом кількох років проживала в пансіонаті для літніх людей в Авілі, де в п’ятницю, 14 листопада, її виявили без ознак життя. Її смерть також підтвердила дочка Енкарніти, Ракель Вайцман.
За інформацією поліції, Поло задушив 80-річний чоловік, який жив поруч із нею. Раніше він не проявляв агресії, а нині перебуває у психіатричному відділенні.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що в Москві вбили сімейну пару шпигунів-нелегалів. В столиці Російської Федерації виявлено вбитими літню сімейну пару колишніх розвідників-нелегалів, що раніше працювали на Службу російської зовнішньої розвідки.Про це інформує "ВЧК-ОГПУ", посилаючись на власних інформаторів. При цьому, біографія у літнього московського подружжя, яких знайшли вбитими на південному заході російської столиці, була досить насиченою. Як пише видання, 72-річний Микола Коновалов та його 74-річна дружина Валентина Коновалова раніше були розвідниками-нелегалами. Чи не все власне життя вони проводили у відрядженнях, відвідуючи країни, які були колишніми французькими колоніями. На заслужений відпочинок подружжя вийшло як співробітники відповідної секції ГУ СЗР.