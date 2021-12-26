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Известную певицу за лицо укусила змея: что произошло (ВИДЕО)

Американская певица Maeta пострадала во время съемок своего клипа: ее за подбородок укусила черная змея

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Неприятный инцидент произошел с американской исполнительницей Maeta, которая готовила для своих поклонников новую видеоработу, в которой задействовала змей. Одна из них укусила певицу за подбородок.

Известную певицу за лицо укусила змея: что произошло (ВИДЕО)

Певица Maeta / Фото: instagram.com/maetasworld

Этой историей поделилась сама артистка в своем Insta-blog, опубликовав черно-белое видео, на котором видно, как змея кусает ее за лицо. На кадре исполнительница лежит в полупрозрачном черном боди с большим вырезом в области декольте, а по ней ползает черная змея. Когда на певицу хотели положить еще одно пресмыкающееся, Maeta резко дернулась и перевернулась на бок, потому что животное ее укусило за подбородок. 

Знаменитость с юмором отреагировала на инцидент, отметив поклонникам, что для создания нового клипа готова пойти даже на такое. Сейчас с певицей все хорошо, она продолжает заниматься творчеством и делиться новыми фотографиями в сети.

Напомним, что турецкая блогерша трагически погибла во время съемок нового ролика. Девушка случайно наступила на кровлю, которая была плохо закреплена, и провалилась. Она упала с высоты около 50 метров. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница MamaRika удивила поклонников шокирующим признанием. Так, она рассказала, что во время съемок клипа на песню "Любовь не верит цифрам" чуть не сгорела.

Читайте также, что известная американская звезда Кэти Перри оказалась в неприятной ситуации — на съемках вокального шоу ей стало плохо, и она упала в обморок. Оказалось, что в помещении произошла утечка газа и запах был весьма интенсивный.


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