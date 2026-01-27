logo

Известную российскую актрису госпитализировали в больницу из-за необычных приступов
НОВОСТИ

Известную российскую актрису госпитализировали в больницу из-за необычных приступов

У Марии Ароновой диагностированы серьезные повреждения внутренних органов.

27 января 2026, 22:55
Автор:
Лиля Воробьева

Российская актриса Мария Аронова, которая в 2017 году попала в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма, была госпитализирована после жалоб на длительные и болезненные нападения икоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известную российскую актрису госпитализировали в больницу из-за необычных приступов

Мария Аронова (фото из открытых источников)

По информации источника, медики обнаружили у артистки воспаление пищевода, а также стеатогепатит печени. Ситуацию усложняет наличие у Ароновой сахарного диабета второго типа.

В настоящее время актрису оставили под наблюдением врачей. Ей назначили специальное питание — средиземноморскую диету, а также регулярный контроль показателей липидов в крови.

Как отмечается, именно изнурительные приступы икоты стали причиной обращения Марии Ароновой за медицинской помощью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, активно продвигающая и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, оказалась в лежачем состоянии.

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого сторонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая. Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.

Также сообщается, что, несмотря на онкологическое заболевание, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка отметила, что часть выпусков была снята заранее, а когда начнут выходить новые, она, вероятно, уже появится в парике.



