Відому російську актрису госпіталізували до лікарні через незвичайні напади

Російську актрису Марію Аронову, яка у 2017 році потрапила до бази сайту "Миротворець" через відвідування окупованого Криму, госпіталізували після скарг на тривалі та болісні напади гикавки. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Марія Аронова (фото з відкритих джерел)

За інформацією джерела, медики виявили у артистки запалення стравоходу, а також стеатогепатит печінки. Ситуацію ускладнює наявність у Аронової цукрового діабету другого типу.

Наразі актрису залишили під наглядом лікарів. Їй призначили спеціальне харчування — зокрема середземноморську дієту, а також регулярний контроль показників ліпідів у крові.

Як зазначається, саме виснажливі напади гикавки стали причиною звернення Марії Аронової за медичною допомогою.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька. Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.

Також повідомляється, що, попри онкологічне захворювання, Симоньян продовжує працювати — вона повернулася в ефір телеканалу НТВ зі своєю програмою. Пропагандистка зазначила, що частина випусків була відзнята заздалегідь, а коли почнуть виходити нові, вона, ймовірно, вже з’явиться у перуці.

