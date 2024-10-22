Российская певица Глюкоза, ранее неоднократно посещавшая незаконно оккупированный украинский Крым, оказалась в центре инцидента в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщают российские СМИ, артистка прилетела в Москву в ночь на 21 октября, выйдя из самолета в состоянии, вызвавшем подозрения у правоохранителей.

Певица Глюкоза (фото из открытых источников)

Полицейские заметили, что Глюкоза едва держалась на ногах, а ее лицо было "перекошено", что указывало на возможное употребление наркотических веществ. Певицу сразу задержали и направили на медицинское обследование, которое она поначалу отказывалась проходить.

В результате суд признал Глюкозу виновной и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей (около 1500 гривен). На данный момент представители певицы не давали никаких комментариев по поводу инцидента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярную российскую певицу родственники закроют в рехабе . Российская певица Глюк'oZa (Наталья Ионова), поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, недавно почти сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением. После инцидента она заявила, что причиной стало употребление антидепрессантов, назначенных ей после смерти бабушки.

Согласно сообщениям росСМИ Mash, родные и близкие планируют отправить артистку в реабилитационный центр, где раньше лечилась певица МакSим. Они рассматривают варианты как в России, так и за границей, и сама певица не против такого решения. Сейчас к ней приставили двух охранников, которые следят за ней на концертах и не отходят ни на шаг. По данным СМИ, в планах есть курс лечения по специальным запросам, включающий недельный VIP-тариф для прокапывания, очищения и стабилизации состояния после нервных срывов.