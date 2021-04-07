Известные актеры, которых не коснулась «звездная болезнь»

Звездный статус, как правило, ассоциируется у фанатов с красной дорожкой, шикарными нарядами, роскошными апартаментами и машинами. Но не все знаменитости забывают о цене денег. Есть и те, которые предпочитают жить простой и скромной жизнью.

Какие голливудские актеры живут скромной жизнью / фото: dni.ru

Марк Руффало

53-летнего американского актера, звезду фильмов "Мстители" Марка Руффало обошла стороной "звездная болезнь". Он не транжирит деньги и ведет довольно скромный образ жизни. Возможно, это как-то связано с тяжелым недугом, в результате которого он оглох на левое ухо.





Эштон Катчер и Мила Кунис

Голливудский актер Эштон Катчер вырос в небогатой семье, как и его супруга Мила Кунис, поэтому большие деньги их не испортили. Рациональный подход к тратам у Катчера и его возлюбленной — норма жизни. Актеры воспитывают своих детей в таких же ценностях.





Киану Ривз

Не зря звезду "Матрицы" называют "самым добрым актером Голливуда". Киану Ривз совершенно лишен пафоса и живет обычной скромной жизнью. Более того, он тратит приличные суммы на благотворительность.





Сара Мишель Геллар

Актриса и ее супруг отдалились от Голливуда и стараются избегать светских тусовок. Скромный образ жизни, традиционные ценности в воспитании детей — норма для них. Сара часто говорила, что демократичные марки одежды ей ближе и она всегда в курсе акций.





Рассел Кроу

Голливудский актер купил ферму и уехал с семьей в Австралию, чтобы быть подальше от суеты и городского шума. Рассел Кроу много гуляет, занимается хозяйством и почти не появляется на светских вечерах.





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