logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.03.2021

BTC/USD

55843.50

ETH/USD

1719.95

LTC/USD

189.29

НБУ 23.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима
commentss НОВОСТИ Все новости

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима

Мы привыкли к экранным образам этих актеров

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Благодаря гриму и компьютерной графике актеры могут сыграть любого персонажа в кино (инопланетян, монстров, зверей, представителей других рас и т.д.). И порой актеры так сильно перевоплощаются для роли, что их почти невозможно узнать. Представляем подборку знаменитостей, которые решились на кардинальные перемены ради роли. 

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима

Актеры, которых сложно узнать без грима (фото из открытых источников)

Дейв Батиста

52-летний актер не так давно начал свою кинокарьеру, но уверенно и успешно двигается в этом направлении. Благодаря спортивному телосложению (Дейв прославился как рестлер и боец смешанных единоборств), актер получает колоритные роли. Это он сыграл Дракса Разрушителя в фильме "Стражи Галактики". И да, без грима его тяжело узнать!

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима - фото 2

Майвенн Ле Беско

Пожалуй, все зрители запомнили образ этой французской актрисы. Она сыграла в фантастическом фильме "Пятый элемент" синекожую оперную певицу Диву Плавалагуну. 

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима - фото 3

Даг Джонс

Этот актер — настоящий мастер перевоплощения. И запомнился он зрителям по весьма необычным и таинственным образам. Даг сыграл Фавна и Бледного в киноленте "Лабиринт Фавна" и зловещего Слендермена в одноименном фильме. 

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима - фото 4

Энди Серкис

Британский актер блестяще справился с ролью Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит". Несмотря на то, что этот образ был создан с помощью компьютерной графики, но мимика, движения и голос этого существа принадлежали Энди Серкису. Еще актер сыграл Кинг Конга, Цезаря в "Планете обезьян" и Балу в "Книге джунглей".

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима - фото 5

Билл Скарсгард

30-летний шведский актер сыграл клоуна-убийцу Пеннивайза в фильмах "Оно", снятых по одноименному роману Стивена Кинга. Гримеры поработали на славу, ведь актера и правду тяжело узнать без этой "маски".

Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у каких звезд есть "Оскар", но нет актерского образования.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/sryivaem-maski-8-akterov-kotoryih-ne-uznat-bez-grima/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ