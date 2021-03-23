Срываем маски: 5 актеров, которых не узнать без грима

Благодаря гриму и компьютерной графике актеры могут сыграть любого персонажа в кино (инопланетян, монстров, зверей, представителей других рас и т.д.). И порой актеры так сильно перевоплощаются для роли, что их почти невозможно узнать. Представляем подборку знаменитостей, которые решились на кардинальные перемены ради роли.

Актеры, которых сложно узнать без грима (фото из открытых источников)

Дейв Батиста

52-летний актер не так давно начал свою кинокарьеру, но уверенно и успешно двигается в этом направлении. Благодаря спортивному телосложению (Дейв прославился как рестлер и боец смешанных единоборств), актер получает колоритные роли. Это он сыграл Дракса Разрушителя в фильме "Стражи Галактики". И да, без грима его тяжело узнать!





Майвенн Ле Беско

Пожалуй, все зрители запомнили образ этой французской актрисы. Она сыграла в фантастическом фильме "Пятый элемент" синекожую оперную певицу Диву Плавалагуну.





Даг Джонс

Этот актер — настоящий мастер перевоплощения. И запомнился он зрителям по весьма необычным и таинственным образам. Даг сыграл Фавна и Бледного в киноленте "Лабиринт Фавна" и зловещего Слендермена в одноименном фильме.





Энди Серкис

Британский актер блестяще справился с ролью Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит". Несмотря на то, что этот образ был создан с помощью компьютерной графики, но мимика, движения и голос этого существа принадлежали Энди Серкису. Еще актер сыграл Кинг Конга, Цезаря в "Планете обезьян" и Балу в "Книге джунглей".





Билл Скарсгард

30-летний шведский актер сыграл клоуна-убийцу Пеннивайза в фильмах "Оно", снятых по одноименному роману Стивена Кинга. Гримеры поработали на славу, ведь актера и правду тяжело узнать без этой "маски".





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