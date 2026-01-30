Известный актер мобилизовался в ВСУ

Украинский актер Петр Крылов присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. В то же время, он пока не уточняет, в каком именно подразделении проходит службу.

Петр Крылов (фото из открытых источников)

О своем решении Крылов сообщил в Instagram, опубликовав фотографию в военной форме.

Актер отметил, что всегда считал: к вопросам жизни и смерти следует подходить взвешенно и последовательно. По его словам, в конце ноября он начал подготовку к вступлению в ВСУ.

"Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн-собеседований и наконец-то офлайн-встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас я военнослужащий. С чем себя и поздравляю", — написал Крылов.

В Диком театре, где работает актер, сообщили, что гордятся его выбором стать в защиту Украины. Там также отметили, что Петр Крылов играл роль Мастера в спектакле "Метод 46", однако 31 января показ состоится с участием Олексы Гладушевского. После этого в прокате запланирована небольшая пауза, необходимая для введения нового актера в постановку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский дизайнер Руслан Панчук присоединился к рядам ВСУ, о чем сообщил в своем Instagram. Модельер опубликовал фото в военной форме, которое не сопровождало подписью. В комментариях известные украинские личности, в частности, Эльвира Гасанова, Джамала, Наталья Каменская, выразили свою поддержку Руслану.

"Руслан, берегите себя! Ваши золотые руки – это гордость Украины! Я вами восхищаюсь!" – написала одна из поклонниц мастера.

Руслан Панчук завоевал популярность после победы Джамалы на "Евровидении-2016", когда создал для певицы вышивки на ее сценическом костюме. Он также работал с такими известными дизайнерами, как Иван Фролов, Артем Климчук, Лилия Литковская, Олеся Кононова.

