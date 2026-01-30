Відомий актор мобілізувався до ЗСУ

Рубрики
Український актор Петро Крилов приєднався до лав Збройних Сил України. Водночас він поки що не уточнює, у якому саме підрозділі проходить службу.
Петро Крилов (фото з відкритих джерел)
Про своє рішення Крилов повідомив у Instagram, опублікувавши світлину у військовій формі.
Актор зазначив, що завжди вважав: до питань життя і смерті слід підходити виважено та послідовно. За його словами, наприкінці листопада він розпочав підготовку до вступу до ЗСУ.
У Дикому театрі, де працює актор, повідомили, що пишаються його вибором стати на захист України. Там також зазначили, що Петро Крилов грав роль Майстра у виставі "Метод 46", однак 31 січня показ відбудеться за участю Олекси Гладушевського. Після цього у прокаті запланована невелика пауза, необхідна для введення нового актора в постановку.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український дизайнер Руслан Панчук приєднався до лав ЗСУ, про що повідомив у своєму Instagram. Модельєр опублікував фото у військовій формі, яке не супроводив підписом. У коментарях відомі українські особистості, зокрема Ельвіра Гасанова, Джамала, Наталія Каменська, висловили свою підтримку Руслану.
Руслан Панчук здобув популярність після перемоги Джамали на "Євробаченні-2016", коли створив для співачки вишивки на її сценічному костюмі. Він також працював з такими відомими дизайнерами, як Іван Фролов, Артем Климчук, Лілія Літковська, Олеся Кононова.