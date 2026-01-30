Відомий актор мобілізувався до ЗСУ

Український актор Петро Крилов приєднався до лав Збройних Сил України. Водночас він поки що не уточнює, у якому саме підрозділі проходить службу.

Петро Крилов (фото з відкритих джерел)

Про своє рішення Крилов повідомив у Instagram, опублікувавши світлину у військовій формі.

Актор зазначив, що завжди вважав: до питань життя і смерті слід підходити виважено та послідовно. За його словами, наприкінці листопада він розпочав підготовку до вступу до ЗСУ.

"Спокійно, вдумливо, без паніки та істерик. Вибрав напрямок, вибрав підрозділ. Етап анкетування, кілька онлайн-співбесід і нарешті офлайн-зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Зараз я військовослужбовець. З чим себе і вітаю", – написав Крилов.

У Дикому театрі, де працює актор, повідомили, що пишаються його вибором стати на захист України. Там також зазначили, що Петро Крилов грав роль Майстра у виставі "Метод 46", однак 31 січня показ відбудеться за участю Олекси Гладушевського. Після цього у прокаті запланована невелика пауза, необхідна для введення нового актора в постановку.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український дизайнер Руслан Панчук приєднався до лав ЗСУ, про що повідомив у своєму Instagram. Модельєр опублікував фото у військовій формі, яке не супроводив підписом. У коментарях відомі українські особистості, зокрема Ельвіра Гасанова, Джамала, Наталія Каменська, висловили свою підтримку Руслану.

"Руслане, бережіть себе! Ваші золоті руки – це гордість України! Я вами захоплююсь!" – написала одна з прихильниць майстра.

Руслан Панчук здобув популярність після перемоги Джамали на "Євробаченні-2016", коли створив для співачки вишивки на її сценічному костюмі. Він також працював з такими відомими дизайнерами, як Іван Фролов, Артем Климчук, Лілія Літковська, Олеся Кононова.

