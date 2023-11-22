Известный актер поддержал Ирину Фарион и назвал русскоязычных украинцев "захватчиками"

Украинская знаменитость, ставший популярным киноактер Богдан Бенюк, сыграв роли в фильмах как "Когда ее совсем не ждешь", "Завтра будет завтра, "Теперь я буду любить тебя", высказался в поддержку бывшего народного депутата Ирины Фарион во время скандала. После ее высказываний, что она не может называть русскоязычных военных нашей страны – украинцами.

Богдан Бенюк (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос OBOZ.UA, актер отметил, что считает всех русскоязычных граждан Украины "захватчиками". Как он утверждает, недопустимо говорить на языке страны-террористки даже на войне.

Звезда говорит, что говорящие на русском жители продолжают продвигать "русский мир" в Украине.

"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками", — подчеркнул Богдан Бенюк.

Еще он сказал, что русскоязычных украинцев, проживающих за границей, считает россиянами. Поэтому о них нужно просто забыть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ирина Фарион прокомментировала свое увольнение. Профессор кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" Ирина Фарион, уволенная за "совершение... аморального проступка", будет оспаривать свое увольнение. Фарион заявила, что будет обжаловать решение о своем увольнении, опубликованное сегодня в Сети.