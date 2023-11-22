Известный актер поддержал Ирину Фарион и назвал русскоязычных украинцев "захватчиками"

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Лиля Воробьева
Украинская знаменитость, ставший популярным киноактер Богдан Бенюк, сыграв роли в фильмах как "Когда ее совсем не ждешь", "Завтра будет завтра, "Теперь я буду любить тебя", высказался в поддержку бывшего народного депутата Ирины Фарион во время скандала. После ее высказываний, что она не может называть русскоязычных военных нашей страны – украинцами.
Богдан Бенюк (фото из открытых источников)
Отвечая на вопрос OBOZ.UA, актер отметил, что считает всех русскоязычных граждан Украины "захватчиками". Как он утверждает, недопустимо говорить на языке страны-террористки даже на войне.
Звезда говорит, что говорящие на русском жители продолжают продвигать "русский мир" в Украине.
"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками", — подчеркнул Богдан Бенюк.
Еще он сказал, что русскоязычных украинцев, проживающих за границей, считает россиянами. Поэтому о них нужно просто забыть.
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